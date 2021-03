Chine: les exportations attaquent 2021 sur les chapeaux de roue

Pékin (awp/afp) - Du jamais vu en 26 ans: la Chine a dévoilé une hausse record de ses exportations en janvier-février grâce notamment aux besoins de produits contre le Covid, au moment où le pays confirme sa reprise.

Paralysée par l'épidémie, qui avait mis à l'arrêt l'activité dans le pays, le géant asiatique avait renoncé début 2020 à communiquer de manière détaillée ses chiffres du commerce.

Seules des données cumulées pour janvier et février avaient été annoncées. Les publications mensuelles avaient ensuite repris.

L'amélioration progressive des conditions sanitaires à partir du printemps 2020 a permis à la Chine de redémarrer son économie. Et le pays a été l'un des rares à signer l'an dernier une croissance positive (+2,3%).

Cette reprise a été confirmée dimanche par ses chiffres du commerce, les tout premiers pour 2021.

Selon les Douanes chinoises, les exportations de la Chine vers l'étranger ont bondi de 60,6% sur un an en janvier-février. Il s'agit du rythme de progression le plus élevé depuis février 1995.

Les économistes sondés par l'agence Bloomberg anticipaient une hausse importante -- mais à un rythme plus modéré (+40%).

La faible base de comparaison avec janvier-février 2020 explique en partie ce rythme de progression record: un an plus tôt sur cette période, les exportations s'étaient effondrées de 17,2%.

Les exportations chinoises ont largement profité de la forte demande en produits médicaux et en matériel pour le télétravail (ordinateurs notamment), au moment où une grande partie du monde reste frappée par l'épidémie.

Les ventes à l'étranger d'appareils électroniques et de produits textiles (qui comprennent les masques) ont ainsi augmenté respectivement de 54,1 et 50,2% sur un an, selon les chiffres des Douanes.

Fort excédent avec les Etats-Unis

La reprise de la consommation chez les principaux clients de la Chine explique également la bonne performance des exportations.

L'excédent commercial de la Chine avec le reste du monde s'est inscrit sur la période janvier-février à 103,3 milliards de dollars (87,6 milliards d'euros) -- contre 78,17 milliards de dollars pour le seul mois de décembre.

Les pays de l'Asean (Association des nations de l'Asie du sud-est) sont le premier partenaire commercial de la Chine, devant l'Union européenne et les Etats-Unis.

Et en dépit de la guerre commerciale avec Washington, l'excédent du géant asiatique avec l'oncle Sam a été multiplié par deux en un an en janvier-février, à 51,2 milliards de dollars.

L'ex-président américain Donald Trump, qui a quitté la Maison-Blanche en janvier, avait pourtant fait du rééquilibrage des échanges une priorité de sa présidence il y a quatre ans.

En ce qui concerne les achats de produits étrangers du géant asiatique, ils ont connu en janvier-février une hausse de 22,2% sur un an -- après 6,5% d'augmentation en décembre.

Cela "traduit un retour à la normale" en Chine de la consommation, qui avait été fortement pénalisée un an plus tôt par les restrictions et les confinements liés au Covid, relève à l'AFP l'analyste Rajiv Biswas, du cabinet IHS Markit.

Un an plus tôt, les importations avaient marqué un repli de 4% sur un an.

Premier pays touché fin 2019 par le nouveau coronavirus qui a paralysé son économie, la Chine est aussi le premier à s'en être remis et à avoir retrouvé le chemin de la croissance.

Le géant asiatique vise cette année une augmentation de son produit intérieur brut (PIB) d'au moins 6%.

Le Fonds monétaire international (FMI) table pour sa part sur une croissance de 8,1% pour la seconde économie mondiale.

