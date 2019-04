Chine: les exportations redémarrent en mars, les importations en berne

Pékin (awp/afp) - Les exportations de la Chine sont vigoureusement reparties à la hausse en mars, tandis que les importations du géant asiatique accéléraient leur repli, selon des chiffres publiés vendredi par les Douanes.

Les ventes de la Chine à l'étranger ont augmenté de 14,2% le mois dernier sur un an, après un repli de 20,7% en février, tandis que les importations plongeaient de 7,6% contre -5,2% le mois précédent, a annoncé l'administration générale des Douanes.

L'excédent commercial de la deuxième économie mondiale repart ainsi en forte hausse à 32,64 milliards de dollars, contre 4,12 milliards en février.

Avec les seuls Etats-Unis, l'excédent chinois, au coeur du différend entre les deux premières économies mondiales, s'est redressé, à 20,5 milliards de dollars contre 14,7 milliards en février.

Les exportations destinées à l'oncle Sam sont reparties en légère hausse de 3,7% après avoir plongé de 29% en février. Les importations ont encore reculé, de 25,8%.

La hausse des exportations totales et du solde commercial est plus forte qu'attendu par les analystes: les experts interrogés par l'agence financière Bloomberg misaient en moyenne sur une hausse de seulement 6,5% des exportations et sur un excédent total de 5,7 milliards de dollars.

Les économistes ne s'attendaient pas à une nouvelle chute des importations, misant en moyenne sur une toute petite reprise de 0,2%.

La bonne tenue des exportations est de nature à rassurer la Chine sur sa compétitivité même si les chiffres de février ont pu être affectés par la survenue en début de mois du nouvel an lunaire, durant lequel l'économie chinoise tourne au ralenti pendant plusieurs semaines.

La baisse des importations est cependant le signe d'un affaiblissement de la demande intérieure, alors que le gouvernement cherche à lutter contre l'endettement du pays et les risques financiers et reste aux prises avec une guerre commerciale transpacifique.

Pékin a annoncé le mois dernier un objectif de croissance économique compris entre 6% et 6,5% seulement cette année, après 6,6% en 2018, son score le plus faible depuis 28 ans. Le gouvernement a annoncé dans la foulée un plan de soutien aux entreprises et aux ménages.

"Les volumes d'importations, tout en restant faibles, devraient quelque peu se redresser à court terme, à mesure que les efforts de relance soutiennent la demande intérieure", observe l'analyste Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

Signe de faiblesse de la conjoncture, les importations chinoises de soja, l'un des plus gros postes du commerce entre les Etats-Unis et la Chine, ont encore reculé de 14,4% sur un an au premier trimestre.

Les Etats-Unis et la Chine négocient depuis le mois de janvier un accord très large qui doit permettre de mettre fin à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump à coups de droits de douanes pour forcer Pékin à mettre fin à des pratiques que le président américain juge déloyales.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a révélé mercredi que les deux parties étaient "à deux doigts" d'un compromis "sur un mécanisme de suivi de la mise en oeuvre d'un accord". Un point crucial pour les Américains pour s'assurer que les promesses faites pendant les négociations seront bien tenues.

"Il y a des incertitudes liées au ralentissement de l'économie et du commerce mondiaux", a reconnu devant la presse le porte-parole de l'administration des Douanes, Li Kuiwen.

"Les frictions économiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont eu un impact indéniable sur l'activité, mais nous pensons que cela est gérable", a-t-il espéré.

