Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont baissé plus que prévu en avril par rapport au mois précédent, a révélé la banque centrale samedi, alors qu'elle cherche à soutenir la reprise économique du pays dans les mois à venir avec de nouvelles mesures de relance.

Les banques chinoises ont accordé 730 milliards de yuans (101 milliards de dollars) de nouveaux prêts en yuans en avril, en forte baisse par rapport aux 3,09 trillions de yuans en mars et en deçà des attentes des analystes, selon les données de la banque.

Un recul en avril par rapport à mars était largement attendu, car les banques chinoises ont tendance à accorder des prêts en début d'année pour obtenir des clients de qualité et gagner des parts de marché.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que les nouveaux prêts tomberaient à 800 milliards de yuans en avril. Le chiffre du mois était cependant légèrement supérieur aux 718,8 milliards de yuans d'avril 2023.

Les données de la Banque populaire de Chine ne donnent pas de ventilation mensuelle, mais Reuters a calculé les chiffres d'avril sur la base des données janvier-avril de la banque comparées aux chiffres janvier-mars.

Les nouveaux prêts ont totalisé 10,19 trillions de yuans pour les quatre premiers mois de l'année, en hausse par rapport aux 9,46 trillions de yuans du premier trimestre, a déclaré la banque.

La banque centrale a déclaré vendredi qu'elle assurerait une liquidité raisonnablement ample et une expansion du crédit afin de consolider la reprise économique du pays, qui doit encore faire face à de nombreux défis.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu de 5,3 % au premier trimestre, offrant un certain soulagement aux autorités qui tentent de soutenir la croissance face au ralentissement de l'immobilier et à l'augmentation de la dette des gouvernements locaux.

Toutefois, certains indicateurs du mois de mars ont montré que la demande intérieure reste fragile, ce qui pèse sur l'élan général.

Les prêts aux ménages, principalement les hypothèques, se sont contractés de 516,6 milliards de yuans en avril, contre une augmentation de 940,6 milliards de yuans en mars, selon les données de la banque et les calculs de Reuters. Les prêts aux entreprises ont chuté à 860 milliards de yuans, contre 2,34 trillions de yuans en mars.

La masse monétaire M2 a augmenté de 7,2 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur à l'estimation de 8,3 % du sondage Reuters. Elle a augmenté de 8,3 % en mars.

L'encours des prêts en yuans a augmenté de 9,6 % par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 9,6 % en mars, la plus faible jamais enregistrée. Les analystes s'attendaient à une croissance de 9,7%.

La croissance annuelle de l'encours du financement social total (TSF), une mesure générale du crédit et de la liquidité dans l'économie, a ralenti à 8,3 % en avril - un niveau record - contre 8,7 % en mars.

Le FST comprend les formes de financement hors bilan qui existent en dehors du système de prêt bancaire conventionnel, telles que les introductions en bourse, les prêts des sociétés fiduciaires et les ventes d'obligations.

Le TSF a montré une rare contraction de 200 milliards de yuans en avril, contre une augmentation de 4,87 trillions de yuans en mars. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à un TSF de 1,00 trillion de yuans en avril.

(1 $ = 7,2261 yuans chinois renminbi)