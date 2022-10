Chine: les prix à la production au plus bas depuis plus d'un an

Pékin (awp/afp) - Les prix à la production en Chine ont progressé en septembre à leur rythme le plus faible depuis plus d'un an, sous l'effet d'une baisse drastique du coût des matières premières, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

"En septembre, les cours du pétrole et d'autres produits de base ont poursuivi leur baisse, tandis que la demande intérieure s'est redressée dans certains secteurs", a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS).

L'indice du coût des marchandises à la sortie des usines s'est ainsi tassé en septembre.

Les prix à la production ont progressé de seulement 0,9% sur un an le mois dernier, contre 2,3% en août.

Il s'agit de leur rythme le plus faible depuis janvier 2021.

Cette situation contraste fortement avec celle de l'automne dernier quand les coûts de production en Chine avaient connu leur plus forte hausse depuis 25 ans, sur fond de flambée des prix des matières premières.

De son côté, l'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en septembre en hausse de 2,8% sur un an, après 2,5% un mois plus tôt.

Cet indice progresse à son rythme le plus rapide depuis 2020.

Cette tendance s'explique en partie par la hausse du prix des produits alimentaires, notamment celle du porc qui a bondi en septembre de 36% sur un an.

D'un mois à l'autre, le prix de la viande la plus consommée de Chine prend encore 5,4%, malgré une intervention des autorités sur le marché pour enrayer cette flambée.

Le mois dernier, la Chine a puisé à plusieurs reprises dans ses réserves nationales de porc.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Chine est relativement épargnée par la flambée mondiale des prix dans l'alimentaire.

Mais les autorités gardent un oeil attentif sur les cours du porc, depuis qu'une épidémie de peste porcine a décimé le cheptel chinois en 2019.

Le pouvoir souhaite également éviter tout mécontentement populaire à l'approche d'un très sensible congrès du Parti communiste au pouvoir qui s'ouvrira dimanche et devrait reconduire pour un troisième mandat inédit le président Xi Jinping.

afp/ck