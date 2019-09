Chine: les prix à la production en août au plus bas depuis 3 ans

Pékin (awp/afp) - Les prix à la production en Chine se sont inscrits le mois dernier à leur niveau le plus bas depuis août 2016, un nouveau signe inquiétant pour la deuxième économie mondiale en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.

L'indice des prix sortie d'usine est tombé en août à -0,8% sur un an (contre -0,3% en juillet), a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (BNS).

Les experts interrogés par l'agence financière Bloomberg tablaient en moyenne sur un repli bien plus important (-0,9%).

L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, s'est de son côté inscrit en hausse de 2,8% sur un an, au plus haut depuis 18 mois et à un niveau inchangé par rapport à juillet.

La baisse du cours des matières premières, "en particulier de l'énergie et des métaux", explique la dégradation de l'indice des prix sortie d'usine, relève Julian Evans-Pritchard, analyste du cabinet Capital Economics.

En août, le coût des matières premières chimiques a fondu de 6,8% sur un an, tandis que celui des métaux non ferreux a reculé de 2,3%, selon le NBS.

"La pression sur les prix du côté de la demande étant de plus en plus modérée, nous pensons que de nouvelles injections monétaires se profilent", estime M. Evans-Pritchard.

Soucieuse de soutenir son économie dans un contexte de guerre commerciale avec Washington, Pékin a donné son feu vert la semaine dernière pour injecter plus de liquidité.

La Banque centrale chinoise (PBOC) a annoncé vendredi une baisse des dépôts que les banques sont obligées de garder dans leurs coffres. Cette mesure doit faciliter l'accès au crédit des micro, petites et moyennes entreprises -- les plus dynamiques en termes d'emploi.

Les prix à la consommation ont été à nouveau soutenus par la flambée des prix du porc (+46,7% après +27% en juillet sur un an), le cheptel en Chine étant décimé par une épidémie de grippe porcine africaine.

Pour stabiliser l'approvisionnement en porc, de loin la viande la plus consommée dans le pays, Pékin a annoncé lundi l'octroi de subventions aux grandes exploitations porcines.

