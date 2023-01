Chine: les services toujours à la peine malgré la fin du zéro Covid

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine s'est de nouveau contractée en décembre pour le quatrième mois consécutif, malgré la levée des restrictions sanitaires contre le Covid qui pénalisaient l'économie. L'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié jeudi par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 48 points le mois dernier, contre 46,7 en novembre.

Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. "Certaines entreprises de services ont toutefois fait part d'une amélioration de l'activité" depuis novembre, souligne pour Caixin l'économiste Wang Zhe. La Chine a levé début décembre l'essentiel de ses mesures contre le Covid-19, qui avaient permis à sa population d'être largement protégée du virus depuis 2020.

Cette politique draconienne dite du "zéro Covid" pénalisait lourdement l'économie, en raison de restrictions aux déplacements et de fermetures inopinées d'entreprises dès la découverte de cas positifs. Malgré la fin des restrictions, l'activité peine à redémarrer en raison d'une explosion du nombre de malades. Une situation qui continue à peser sur les entreprises.

"Certains salariés ont quitté leur emploi en raison de la pandémie, tandis que certaines entreprises réduisent leurs effectifs pour limiter les coûts", relève Wang Zhe. Selon l'économiste, d'autres encore ont "suspendu leur activité" à cause du Covid.

Pour sa part, l'indice composite, qui agrège services et industrie manufacturière, est lui aussi resté dans le rouge en décembre, à 48,3 points contre 47 le mois précédent. A cause du Covid, "la demande dans le secteur manufacturier a été plus durement touchée qu'en novembre", selon Wang Zhe.

Le gouvernement chinois avait fixé pour 2022 un objectif de croissance d'environ 5,5%, après une hausse de plus de 8% du Produit intérieur brut (PIB) en 2021. Mais nombre d'économistes jugent désormais irréaliste cet objectif. La Chine doit dévoiler courant janvier sa performance pour l'ensemble de l'année 2022.

afp/vj