Chine: les ventes automobiles ont plongé en janvier

Pékin (awp/afp) - Les ventes automobiles ont plongé de près de 40% sur un an en janvier en Chine, comme attendu après l'arrêt d'incitations à l'achat, notamment pour les véhicules électriques et hybrides. Au total, 1,29 million de véhicules ont été vendus le mois dernier, soit une chute de 37,9% sur un an, a indiqué mercredi soir la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

De décembre à janvier, la baisse est encore plus marquée (-40,4%). Des chiffres très bas pour la Chine, premier marché automobile mondial. Cette chute était attendue, après l'arrêt depuis le 1er janvier des réductions de taxes à l'achat d'un véhicule à combustion et la fin des subventions versées pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride.

Selon la CPCA, la précocité cette année du Nouvel an lunaire (22 janvier), période de vacances et de faible activité, a également contribué à la baisse de la production et des ventes, perturbant la base de comparaison sur un an. En janvier, les ventes de véhicules électriques et hybrides ont atteint les 332.000 unités - soit environ un quart du total. Mais elles s'affichaient en baisse de 6,3% en glissement annuel (-48,3% d'un mois sur l'autre).

La Chine, principal producteur mondial de gaz à effet de serre en valeur absolue, vise en 2035 des ventes automobiles majoritairement composées de véhicules électriques et hybrides. Les ventes automobiles dans le pays ont augmenté en 2021 (+4,4%) et 2022 (+1,9%), après plusieurs années de repli dû au ralentissement économique généralisé puis à l'épidémie de Covid-19.

afp/vj