Chine: les ventes automobiles s'effondrent en mai

Pékin (awp/afp) - Les ventes automobiles en Chine ont fortement chuté en mai sur un an (-16,4%), selon une fédération professionnelle, le premier marché mondial continuant son repli pour le onzième mois consécutif, sur fond de conjoncture morose.

Un total de 1,91 million de véhicules a été vendu dans le pays asiatique en mai, a annoncé mercredi l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) dans un communiqué.

Déjà en avril, les ventes avaient reculé de 14,9%.

La Chine est devenue ces dernières années le plus grand marché automobile du monde et l'un de ceux dont la croissance est la plus rapide, conséquence de l'augmentation des revenus de la population et d'aides gouvernementales.

Mais, pour la première fois depuis les années 1990, les ventes automobiles ont chuté l'an dernier, sur fond de ralentissement économique et de tensions commerciales avec les États-Unis.

Dans un environnement économique morose, les principaux constructeurs automobiles ont été contraints ces derniers mois de baisser leurs prix.

De son côté, le gouvernement a interdit début juin aux autorités locales d'appliquer de nouvelles restrictions à l'achat de véhicules, auxquelles ont recours les villes pour réduire les embouteillages et la pollution.

L'assouplissement a également annulé celles visant les voitures à "énergies nouvelles" (électriques et hybrides).

Malgré un contexte difficile, le marché chinois conserve un fort potentiel pour les constructeurs sur ce segment des véhicules plus propres: 104.000 unités ont été vendues le mois dernier (+1,8% sur un an), selon la CAAM.

