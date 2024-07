Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) :

* VENTES DE VÉHICULES EN CHINE EN JUIN -2,7 % EN GLISSEMENT ANNUEL CONTRE +1,5 % EN MAI

* VENTES DE VÉHICULES EN CHINE JANV-JUIN +6,1% A/A CONTRE +9,8% IL Y A UN AN

* VENTES DE VÉHICULES À ÉNERGIE NOUVELLE EN CHINE EN JUIN +30,1% A/A

* CHINA JAN-JUNE NEW ENERGY VEHICLE SALES +32% Y/Y (Reporting by Beijing newsroom ; Editing by Tom Hogue)