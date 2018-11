Chine: les ventes de voitures déclinent en octobre sur le 1er marché mondial

Pékin (awp/afp) - Les ventes automobiles ont décliné pour le 4e mois consécutif en Chine en octobre, à l'exception notable des voitures de luxe, signant un repli des ventes depuis le début de l'année sur le premier marché mondial.

Selon les chiffres de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), cités par l'agence officielle Chine nouvelle, 2,38 millions de voitures ont été vendues en octobre, soit une baisse de 11,7% par rapport à octobre 2017. En revanche, les achats de voitures de luxe ont progressé de 7,4% en glissement annuel le mois dernier.

Sur les 10 premiers mois de l'année, les ventes automobiles ont atteint 22,871 millions, diminuant de 0,1% par rapport à la même période de l'année précédente, alors que le marché restait encore en légère hausse sur les neuf premiers mois de l'année.

Le vice-ministre de l'Industrie et de la Technologie de l'information Xin Guobin a estimé, selon Chine nouvelle, que "la période de croissance rapide de la production et des ventes d'automobiles était révolue et qu'une croissance à faible vitesse pourrait devenir la norme sur le marché automobile".

Mais il a aussi souligné que l'industrie automobile avait encore "des espaces de croissance", compte tenu du nombre de vieilles voitures à remplacer ou de la demande dans les villes secondaires notamment.

Ce coup de frein sur le marché automobile intervient alors que l'économie chinoise semble en phase de ralentissement, confrontée à une guerre commerciale avec les États-Unis, à une dette massive et à un affaiblissement du yuan. La croissance du PIB est tombée au troisième trimestre à 6,5%, soit son plus bas niveau depuis 2009.

afp/jh