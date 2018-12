Chine: net rebond des services en novembre (indice Caixin)

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services s'est nettement redressée en novembre en Chine, grâce notamment à une forte progression des nouvelles commandes, un signe encourageant pour l'économie du géant asiatique, selon un indice indépendant publié mercredi.

Les services, qui constituent plus de la moitié du PIB chinois, ont connu le mois dernier leur plus forte progression depuis juin: l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, a bondi à 53,8, contre 50,8 en octobre et 53,1 en septembre.

Un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en-deçà d'une contraction.

Élaboré à partir d'un sondage d'entreprises, l'indice confirme la résistance de la deuxième économie mondiale, malgré la guerre commerciale en cours entre Pékin et Washington. Celle-ci vient toutefois de connaître une trêve.

Un autre indicateur PMI Caixin avait déjà fait état lundi de la résistance du secteur manufacturier en novembre.

Les services ont bénéficié le mois dernier de la plus forte augmentation du nombre total de commandes depuis juin, et d'une progression du nombre de clients, a indiqué le groupe de médias dans une note.

"Les entreprises (...) s'attendent à ce que ces nouvelles commandes grimpent encore dans les prochains mois et ont augmenté leurs embauches pour le deuxième mois consécutif", a souligné Caixin.

Ce baromètre PMI indépendant est très suivi. Les services constituent un moteur de croissance essentiel pour la Chine, à l'heure où les usines tendent à s'automatiser et où Pékin entend rééquilibrer son économie vers la consommation intérieure au détriment d'industries lourdes peu rentables.

Autre signe encourageant: l'indice composite PMI de Caixin (qui agrège services et industrie manufacturière), a bondi en novembre (51,9), après avoir connu son plus bas niveau en 28 mois en octobre (50,5).

"L'indicateur composite des nouvelles commandes a enregistré le rebond le plus positif, ce qui montre que la reprise de l'activité économique est principalement tirée par la progression de la demande", notamment intérieure, a commenté Zhong Zhengsheng, économiste de l'institut CEBM associé à Caixin.

En dépit de ce signe positif, "l'indicateur de la production future, qui reflète la confiance des entreprises, a légèrement diminué", a-t-il cependant nuancé.

afp/ol