Chine: nette reprise de l'inflation en mars

Pékin (awp/afp) - L'inflation a ressurgi le mois dernier en Chine, selon des statistiques officielles publiées jeudi, qui peuvent laisser espérer un début de retournement de conjoncture dans la deuxième économie mondiale.

L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, a augmenté de 2,3% en mars sur un an, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).

Cet indice était tombé en février à 1,5%, ce qui était son plus bas niveau depuis plus d'un an.

De son côté, l'indice des prix à la production est remonté en mars de 0,4% sur un an, après une croissance de 0,1% seulement en février, son score le plus bas depuis deux ans.

Ces statistiques sont rigoureusement conformes aux prédictions moyennes des analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg.

Elles n'en sont pas moins de nature à confirmer le retour de l'optimisme envers l'évolution de l'économie chinoise, après une série de chiffres qui ont été salués par les marchés financiers mondiaux au début du mois en ce qui concerne l'activité manufacturière.

Mais les analystes restent prudents, faisant remarquer que la hausse de l'indice des prix à la consommation est avant tout soutenue par la progression des prix des produits alimentaires (+4,1% sur un an) et de l'essence.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, est restée stable en mars à 1,8%.

Les prix du porc, la viande la plus consommée en Chine, sont repartis nettement à la hausse (+5,1%), alors que le cheptel est décimé par une épidémie de fièvre porcine africaine.

Dans les prochains mois, la rechute attendue des prix de l'essence devrait faire pression sur les deux indices, prévoit Julian Evans-Pritchard, du cabinet Capital Economics.

"La faiblesse continue de l'économie devrait atténuer les pressions inflationnistes", prévoit-il.

Pékin mise sur une croissance économique comprise entre 6% et 6,5% cette année, après 6,6% en 2018, son score le plus faible depuis 28 ans.

L'économie du géant asiatique est affaiblie par la guerre commerciale en cours avec les Etats-Unis et le combat engagé par Pékin pour désendetter le pays.

afp/buc