Chine: nouvel essoufflement du secteur des services (indice indépendant)

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine s'est de nouveau contractée en mars, paralysée par l'épidémie du nouveau coronavirus qui a forcé beaucoup de consommateurs à rester calfeutrés chez eux, selon un indice indépendant publié vendredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 43 le mois dernier, contre 26,5 en février, son plus bas historique.

En dépit d'un rebond par rapport au mois précédent, l'activité dans les services reste largement en décrochage: l'indice PMI, issu d'une enquête auprès d'un vaste échantillon d'entreprises, traduit une expansion de l'activité au-delà de 50, et en deçà signale une contraction.

Les services reposent sur les interactions humaines, or la plupart des Chinois sont restés chez eux en mars, soumis à des règles de confinement drastiques ou terrorisés par le risque de contracter le virus. Depuis, l'activité reprend à la faveur d'une levée progressive du confinement, mais centres commerciaux, restaurants et salons de coiffure restent vides.

"L'épidémie aura des conséquences beaucoup plus longues sur les services", explique Zhong Zhengsheng, analyste affilié à Caixin. Car contrairement au secteur manufacturier, le manque à gagner dans les services "ne peut pas être rattrapé" à l'image de la restauration ou du divertissement, prévient M. Zhong.

Signe des difficultés du secteur: les prestataires de services ont réduit leurs effectifs pour le deuxième mois consécutif, selon Caixin. Les services, vers lesquels la Chine entend rééquilibrer son modèle économique, représentent désormais plus de 50% du PIB chinois. Ils incluent notamment les transports, le marketing, les services immobilier et la finance.

Pour sa part, l'indice composite PMI de Markit-Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a traduit un essoufflement supplémentaire de l'activité dans ces deux secteurs: il est tombé à 46,7 en mars, contre 27,5 en février. Il s'agit d'un second plus bas depuis 11 ans.

