Chine: nouvelle hausse de l'activité dans les services en décembre

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services a continué à progresser le mois dernier en Chine, un renfort bienvenu au moment où l'industrie est sous la pression de la guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Les services, qui constituent plus de la moitié du PIB chinois, ont retrouvé le mois dernier leur meilleur niveau depuis juin: l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur, calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, a atteint 53,9, après un bond à 53,8 en novembre.

Un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en-deçà d'une contraction. L'indice était tombé en octobre à 50,5, soit son plus bas niveau depuis plus de deux ans.

Élaboré à partir d'un sondage d'entreprises, l'indice contraste avec la faiblesse du secteur industriel confronté à la guerre commerciale en cours entre Pékin et Washington.

Celle-ci connaît une trêve jusqu'au 1er mars et une délégation de négociateurs américains est attendue en Chine lundi.

Mais selon des données officielles publiées lundi, l'activité manufacturière est passée en décembre sous un seuil critique, se contractant pour la première fois depuis plus de deux ans avec un repli à 49,4 de l'indice des directeurs d'achats du secteur.

L'indice manufacturier publié mercredi par Caixin s'est lui-aussi replié à 49,7 en décembre, révélant une première contraction de l'activité depuis mai 2017.

Dans les services, "la confiance à l'égard de l'année qui s'ouvre reste relativement limitée et les entreprises n'ont augmenté leurs effectifs que de façon marginale" en décembre, au rythme le plus faible depuis trois mois, a souligné Caixin.

Les nouvelles commandes ont continué à progresser en décembre, particulièrement les commandes en provenance de l'étranger, qui ont atteint leur meilleur niveau depuis juin.

afp/al