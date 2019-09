Chine: plus de plafonds d'investissements étrangers sur ses marchés financiers

Pékin (awp/afp) - La Chine a annoncé mardi un nouvel assouplissement de l'accès des investisseurs étrangers à ses marchés financiers, avec la suppression de plafonds qui leur étaient imposés, dans un contexte de ralentissement de son économie et de conflit commercial avec les Etats-Unis.

Le plafond de 300 milliards de dollars cumulés imposé aux investisseurs étrangers sur les marchés d'actions et d'obligations a été supprimé, a indiqué mardi l'Administration nationale des changes (State Administration of Foreign Exchange - SAFE).

Ce montant avait déjà été relevé au mois de janvier, il était auparavant deux fois moins élevé.

Les particuliers ne peuvent pas investir directement sur les marchés financiers chinois, mais le pays autorise certaines institutions, reconnues comme Investisseur institutionnel étranger qualifié (QFII), à acheter des actions.

Les plafonds ont également été supprimés mardi pour l'équivalent en yuans du QFII, le RQFII, qui permet aux investisseurs étrangers d'investir en yuans offshore. Jusqu'à présent, seuls les investisseurs de certains pays ou régions y avaient accès, à titre expérimental.

Ce changement vise à "faciliter les investissements étrangers sur le marché national des valeurs mobilières et approfondir et élargir l'ouverture du marché financier chinois", a déclaré Wang Chunying, un porte-parole du SAFE.

Fin août, un peu plus d'un tiers seulement des 300 milliards de dollars ouverts aux investissements étrangers a été utilisé, selon les données du SAFE.

La Chine, deuxième marché mondial de capitaux, cherche à attirer les investissements étrangers, et a récemment assoupli les conditions d'accès.

Les autorités chinoises avaient annoncé en juillet que les entreprises financières étrangères (gestionnaires d'actifs, compagnies d'assurance, fonds d'investissement) pourraient investir en Chine sans limitation de détention de capitaux dès 2020, soit un an avant ce qui était prévu.

Jusqu'à présent, les sociétés étrangères devaient s'associer à un partenaire local car elles n'étaient pas autorisées à détenir plus de 49% des co-entreprises dans lesquelles elles avaient investi.

Les investisseurs étrangers seront également encouragés à créer des sociétés de gestion de fortune, de courtage en devises et de gestion d'actifs, ajoute le communiqué du régulateur.

Cela fait longtemps que la Chine promet d'ouvrir davantage son économie aux investissements étrangers mais elle a tardé à honorer sa promesse.

Le pays a adopté en mars une loi, très attendue par les milieux d'affaires, censée garantir un traitement équitable aux investisseurs étrangers.

afp/rp