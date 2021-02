Chine: plus faible croissance en 9 mois de l'activité manufacturière en février

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine a connu en février son plus faible rythme de croissance en neuf mois, avec des ralentissements liés aux congés du Nouvel an lunaire, selon des chiffres officiels publiés dimanche.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (Purchasing Managers' Index, PMI), référence pour mesurer l'activité manufacturière, a reculé à 50,6 en février contre 51,3 en janvier, avec des ralentissements dans la production, les nouvelles commandes et les échanges extérieurs, selon le Bureau national des statistiques (NBS). Le chiffre était de 51,9 en décembre.

L'indice s'inscrit ainsi au plus bas depuis mai 2020 --il était alors de 50,6-- mais se maintient au-dessus de la barre des 50.

Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction.

"Le Nouvel an lunaire est tombé mi-février cette année et le facteur des congés a eu un impact plus important sur la production et les activités des entreprises durant ce mois", a expliqué Zhao Qinghe, un responsable du NBS.

Il a ajouté que les nouvelles commandes à l'exportation comme celles à l'importation montraient un recul, affectées par une production et des achats ralentis durant la période du Nouvel an, traditionnellement une basse saison pour l'activité manufacturière.

Les attentes restent toutefois positives et, même si les plus petites entreprises ont été davantage affectées par les facteurs saisonniers, elles restent élevées dans l'équipement spécialisé, l'automobile ou l'électronique, selon les chiffres officiels. Certaines entreprises s'attendent pour mars à une "période de pointe".

Parallèlement, le PMI non-manufacturier s'est établi à 41,4 en février, en baisse par rapport à 52,4 le mois précédent, selon le NBS qui note un recul dans l'activité des services et de la construction, également touchés par les congés.

afp/rp