Chine: plus forte hausse annuelle pour les ventes auto

Pékin (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves en Chine ont enregistré en novembre leur plus forte hausse de l'année, avec une progression de 12,6% sur an, a annoncé lundi la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

Après un plongeon en début d'année pour cause d'épidémie de coronavirus, les ventes automobiles du géant asiatique avaient bondi en août (+8,8%), signant leur progression la plus rapide depuis 2018, avant de se tasser en septembre (+7,4%) et octobre (+8%).

Elles sont finalement reparties en forte hausse en novembre, avec 2,77 millions de véhicules vendus sur le premier marché automobile du monde.

Depuis le début de l'année, les ventes totales restent cependant en léger repli par rapport à la même période de 2019 (-2,9%).

Le créneau des véhicules propres (électriques ou hybrides) continue en revanche à bien se porter: leurs ventes ont doublé sur un an en novembre à 200.000 unités et sont en hausse de 3,9% sur les 11 premiers mois de l'année.

Premier pays touché par le nouveau coronavirus mais aussi premier à s'en sortir, la Chine apparaît comme un baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale.

Le secteur automobile peut profiter d'un réflexe des consommateurs qui privilégient le véhicule individuel au détriment des transports en commun, par peur des lieux confinés et des risques de contamination.

En hausse continue depuis les années 90, les ventes d'automobiles se sont affichées en repli en 2018 et 2019, sur fond de ralentissement économique généralisé et de tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Sur l'ensemble de 2020, les ventes devraient s'afficher en repli de près de 2% à 25 millions d'unités, selon le communiqué de la CPCA.

Selon Fu Bingfeng, vice-président de l'Association chinoise de l'industrie automobile, le marché ne devrait enregistrer qu'une faible hausse l'an prochain avant d'atteindre le seuil des 30 millions de véhicules vendus en 2030.

afp/fr