Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services en Chine a connu en mars sa plus forte accélération en plus de deux ans après l'abandon des restrictions sanitaires contre le Covid qui pénalisaient l'économie.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur, calculé par le cabinet IHS Markit et publié jeudi par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 57,8 point le mois dernier, contre 55 en février.

Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. Au-delà, il indique une expansion. Il s'agit de son rythme le plus rapide depuis novembre 2020. La Chine a appliqué durant près de trois ans une politique sanitaire très stricte contre le Covid-19 avec tests PCR quasi obligatoires, confinements et restrictions aux déplacements, qui pénalisaient lourdement l'économie.

Ces mesures ont été brutalement levées en décembre et après un fort rebond du nombre de malades dans les semaines suivantes, la situation est désormais à la normale ce qui permet à l'activité de repartir. Les Chinois retournent ainsi dans les restaurants, bars, gares, aéroports et lieux touristiques, contribuant à relancer les services.

En mars, le rebond dans ce secteur a notamment été porté par les commandes à l'export. Elle ont connu leur plus forte accélération depuis le début de cet indicateur en septembre 2014, selon Caixin. Logiquement, les entreprises ont recruté davantage pour faire face à la demande mais certaines ont tout de même fait face à un manque de main d'oeuvre, relève l'enquête.

Pour sa part, l'indice composite, qui agrège services et industrie manufacturière, a connu en mars une accélération plus modérée à 54,5 points, contre 54,2 le mois précédent. Si "la demande, la production et l'emploi ont progressé dans les services, l'activité dans les usines est restée à la traîne, ce qui montre que les fondations de la reprise ne sont pas encore solides", souligne l'économiste Wang Zhe pour Caixin.

