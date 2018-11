Chine: prix à la production au plus bas depuis 7 mois en octobre

Pékin (awp/afp) - Les prix à la production sont tombés en Chine à leur plus bas niveau en octobre depuis sept mois, selon des chiffres officiels publiés vendredi, qui confirment le ralentissement de l'activité dans un pays aux prises avec des sanctions commerciales américaines.

L'indice des prix sortie d'usine est tombé le mois dernier à 3,3% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS), soit son niveau le plus bas depuis avril et un score conforme aux prédictions des analystes. L'indice s'inscrivait à 3,6% en septembre.

Alors qu'environ la moitié des exportations chinoises vers les Etats-Unis est soumise depuis septembre à des droits de douane punitifs, l'économie chinoise semble en phase de ralentissement: la croissance du PIB est tombée au troisième trimestre à 6,5%, soit son plus bas niveau depuis 2009.

Dans ce contexte, les producteurs chinois peuvent avoir tendance à peser sur leurs prix de vente afin de maintenir leurs parts de marché, selon les économistes.

L'indice des prix à la consommation est pour sa part resté stable le mois dernier, s'inscrivant à 2,5% comme en septembre. Ce chiffre est lui-aussi conforme aux attentes.

La flambée des prix de l'alimentation s'est légèrement atténuée, tombant à 3,3% sur un an contre 3,6% en septembre.

Soutenus par des intempéries dans les régions de production, les prix des légumes sont restés fermes quoique à un rythme moindre, augmentant de 10,1% sur un an contre 14,6% en septembre.

