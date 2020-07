Chine: rebond des importations en juin, les exportations se tassent

Pékin (awp/afp) - Les importations de la Chine ont enregistré en juin un net rebond sur un an (+2,7%), après cinq mois de repli, signe de reprise dans le premier pays touché par le Covid-19, ont annoncé mardi les Douanes.

De leur côté, les exportations ont connu un tassement en juin sur un an (+0,5%), après un repli le mois précédent (-3,3%).

Ces résultats sont meilleurs que les prévisions d'analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg, qui tablaient sur un repli prononcé à la fois des importations (-9%), ainsi que des exportations (-2%).

La Chine, premier pays touché par le nouveau coronavirus fin 2019, est depuis parvenue à freiner considérablement la contagion, malgré l'apparition d'un nouveau foyer à Pékin le mois dernier.

Si l'activité a largement repris dans le pays, les entreprises peinent toutefois à remplir leurs carnets de commandes, au moment où leurs principaux clients, en Europe et en Amérique du Nord, sont paralysés par le virus et où la consommation intérieure fait grise mine.

Faute de débouchés à l'international, Pékin encourage désormais ses entreprises exportatrices à vendre sur son marché intérieur.

"Le ralentissement économique est synonyme de hausse du chômage" et de baisse de pouvoir d'achat, fait remarquer le cabinet SinoInsider, spécialisé sur la Chine.

Dans ce contexte "les Chinois devraient être peu enclins à dépenser pour des produits destinés à l'exportation généralement plus chers", estime-t-il dans une note.

Les produits médicaux, dont la Chine reste le principal fournisseur mondial, restent très demandés à l'étranger.

Au premier semestre, les exportations de produits textiles, dont les masques, ont bondi de 32,4% sur un an, ont indiqué les Douanes.

Pour leur part, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux ont vu leurs exportations augmenter respectivement de 23,6% et 46,4% sur un an.

