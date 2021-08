Chine: rebond inattendu de l'activité dans les services en juillet

Pékin (awp/afp) - L'activité dans les services s'est accélérée contre toute attente en juillet en Chine, malgré un regain épidémique et les inondations qui ont frappé le centre du pays, selon un indicateur indépendant publié mercredi.

L'indice d'activité dans les services des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 54,9 le mois dernier contre 50,3 points en juin.

L'indice retrouve ainsi pratiquement son niveau de mai après être tombé en juin à son niveau le plus bas depuis plus d'un an, lorsque l'économie chinoise sortait à peine de la paralysie provoquée par l'épidémie de Covid-19.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction. Les économistes misaient en moyenne sur un indice stable, à 50,5.

Selon Caixin, l'activité a été portée par la maîtrise d'une flambée épidémique dans le Guangdong (sud), la province la plus industrialisée du pays.

Les sondés n'ont visiblement pas eu le temps de prendre en compte un autre regain épidémique constaté fin juillet à Nankin (est), au coeur d'une autre région cruciale pour l'économie chinoise.

Ce foyer s'est depuis propagé à plus d'une quinzaine de régions, ce qui en fait la flambée épidémique la plus répandue géographiquement en Chine depuis le printemps 2020.

L'indice ne semble pas non plus avoir pris en compte l'impact des inondations qui ont fait plus de 300 morts le 20 juillet dans le Henan (centre).

Si la demande de services s'est redressée en Chine, les exportations ont en revanche reculé du fait de la poursuite de l'épidémie dans plusieurs grands marchés étrangers, a commenté pour Caixin l'économiste Wang Zhe.

L'enquête Caixin-Markit, qui sonde principalement les PME, est réputée dresser un tableau fidèle de la conjoncture.

Pour sa part, l'indice composite PMI de Markit-Caixin, qui agrège services et industrie manufacturière, a également rebondi à 53,1 en juillet contre 50,6 points en juin.

Au contraire des services, l'activité manufacturière est tombée en juillet à son plus bas niveau depuis 15 mois, à 50,3 points contre 51,3 points en juin, selon l'indice Caixin publié lundi.

"L'économie fait toujours face à d'énormes pressions à la baisse et il faut trouver les moyens de soutenir la confiance des entrepreneurs", a commenté Wang Zhe.

afp/ol