Chine: recul de l'activité manufacturière en juillet (indice indépendant)

Pékin (awp/afp) - L'activité manufacturière en Chine s'est de nouveau contractée en juillet mais à un rythme moins soutenu, selon un indice indépendant publié jeudi, au moment où Pékin et Washington reprenaient le dialogue à propos de leur guerre commerciale.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 49,9 en juin, contre 49,4 le mois précédent.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, d'une contraction.

Ce résultat est supérieur aux attentes d'un panel d'analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg, qui misaient en moyenne sur un indice de 49,5.

En dépit de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, "la demande en Chine s'est redressée et les exportations sont restées stables" en juillet, a commenté Zhong Zhengsheng, analyste de CEBM, un cabinet affilié à Caixin.

Cependant, "les vents contraires persistent", nuance Julian Evans-Pritchard du cabinet Capital Economics.

Les commandes destinées à l'étranger -- sur lesquelles repose une part importante de l'économie chinoise -- demeurent "plus faibles" que les autres, a-t-il relevé.

La Chine et les Etats-Unis sont engagés depuis plus d'un an dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels.

Mais fin juin, les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump ont décrété une trêve dans leur guerre commerciale et des négociateurs des deux pays ont repris les pourparlers en face-à-face mardi et mercredi à Shanghai, pour la première fois depuis trois mois.

Du fait d'une demande faible, l'emploi a connu sa baisse la plus rapide en cinq mois, les entreprises diminuant les effectifs pour réduire leurs coûts ou ne remplaçant pas des départs, selon Caixin.

afp/rp