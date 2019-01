Chine: recul des ventes de voitures en 2018 pour la première fois en 20 ans

Pékin (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves en Chine ont reculé en 2018, pour la première fois en 20 ans, en raison de la guerre commerciale avec les Etats-Unis qui a entamé la confiance des consommateurs et de la décision du gouvernement de Pékin de mettre un frein au financement.

Les ventes sont tombées à 22,4 millions de véhicules en 2018, en baisse de 5,8% sur un an, selon les chiffres publiés mercredi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (ACCA).

Les ventes en décembre ont plongé de 19,2% par rapport à l'an dernier, a précisé l'association.

La crise du marché automobile a affecté le secteur manufacturier, qui s'est contracté le mois dernier pour la première fois en plus de deux ans, selon les chiffres officiels.

La guerre commerciale éprouvante entre Pékin et Washington vient se greffer à un ralentissement économique de la Chine, avec une croissance attendue en baisse autour de 6,5% en 2018, contre 6,9% en 2017.

Le sombre tableau des exportations a renforcé la nécessité pour Pékin de s'appuyer sur ses consommateurs pour redresser son économie.

Mais l'an dernier, le gouvernement était totalement mobilisé dans la maîtrise de sa dette massive et avait réduit de fait les financements qui permettaient à une certains consommateurs de financer leur achat de voitures.

Le secrétaire général de l'ACCA, Cui Dongshu, a espéré qu'il s'agirait de la dernière année de recul des ventes.

Les responsables sont en train de prendre des mesures pour relancer les dépenses des ménages.

Des politiques vont être mises en oeuvre pour soutenir la consommation, avec l'achat d'autos et d'électroménager, a indiqué la semaine dernière un responsable du département de la Planification à l'agence officielle Xinhua.

Il reste que pour certains responsables, il y a peu de marges pour une croissance des ventes automobiles.

"La phase de croissance rapide de la production et de la vente de voitures est révolue et la norme serait plus une croissance à un rythme lent", avait estimé l'an dernier le vice-ministre chinois de l'Industrie, Xin Guobin, cité par China News.

afp/rp