Chine: ventes de détail et production industrielle ralentissent en novembre

Pékin (awp/afp) - Les ventes de détail et la production industrielle ont ralenti en novembre en Chine, un signe préoccupant pour l'économie du pays, tempéré par un rebond des investissements en capital fixe, selon les statistiques officielles publiées vendredi.

Les ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages, ont progressé de 8,1% en glissement annuel, soit 0,5 point de pourcentage de moins qu'en octobre, a indiqué le Bureau national des Statistiques (BNS).

La hausse reste très en deçà de la prévision d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg (+8,8%).

L'augmentation de la production industrielle, de 5,4% en novembre, a été inférieure de 0,5 point à celle d'octobre -- et inférieure de 0,5 point également à la prévision d'analystes de Bloomberg.

Mais les investissements en capital fixe ont progressé de 5,9% sur les onze premiers mois de l'année contre 5,7% sur la période janvier-octobre. C'est leur troisième mois de hausse consécutif, souligne le BNS.

Cet indicateur mesure les dépenses dans l'immobilier, les infrastructures de transports, les structures industrielles, soit des piliers de l'économie chinoise, souvent alimentés à coups d'investissements publics.

"L'environnement est toujours sévère et complexe au plan domestique et à l'extérieur, l'économie est stable mais toujours sujette à changements et ralentissement, et il y a de plus en plus de pression à la baisse", a commenté Mao Shenyong, porte-parole du BNS.

La deuxième puissance économique mondiale a vu sa croissance ralentir au 3e trimestre, au plus bas niveau en neuf ans, et est fragilisée par ses âpres différends commerciaux avec les États-Unis. La croissance de ses échanges commerciaux avec le reste du monde a également décéléré le mois dernier.

Pour redoper l'économie et relancer l'activité, Pékin s'était engagé en juillet à appliquer une politique budgétaire "plus active", à coups de rabais fiscaux et de dépenses publiques accrues, dans l'espoir qu'une politique monétaire et budgétaire plus accommodante soutienne la croissance.

Les investissements en capital fixe dans les infrastructures n'ont progressé que de 3,7% sur janvier-novembre. C'est surtout dans le secteur privé qu'ils ont "maintenu une rapide croissance", de 8,7%, souligne le Bureau national des statistiques.

Au vu de ces indicateurs, Stephen Innes, de OANDA, estime que "les investisseurs ont raison de s'inquiéter pour la croissance mondiale alors que l'économie chinoise continue de hoqueter".

"Les ventes de détail, une part de l'économie plus significative que les exportations, sont plus faibles que prévu. Les chiffres vont à l'appui des marchés qui pensent que les choses vont empirer en Chine avant d'aller mieux, et ce malgré les investissements en hausse", ajoute-t-il.

afp/al