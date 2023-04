Chipotle Mexican Grill dépasse les estimations de ventes comparables grâce à une demande soutenue

Chipotle Mexican Grill Inc a dépassé mardi les attentes de Wall street en matière de ventes comparables trimestrielles, aidé par une demande soutenue pour ses burritos et ses rice bowls de la part de clients aisés, ainsi que par des prix de menu plus élevés.

Les ventes comparables de la chaîne californienne ont bondi d'environ 11 % au premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 8,6 %, selon les données de Refinitiv.