Cholet Dupont AM croit aux actions internationales et lance le FCP Atlas

Cholet Dupont AM enrichit sa gamme avec la création d’un fonds « Actions internationales ». Le FCP Atlas peut investir dans les actions émises par des sociétés originaires de tout pays et de toutes tailles, afin de bénéficier d'une exposition maximale à la croissance mondiale. Il a pour indice de référence le MSCI World euro Net Total Return, constitué des plus grandes sociétés cotées des principales économies, en particulier les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon et l’Europe (Royaume-Uni inclus).Selon Gaël Dupont, président directeur général de CDAM, " la création du FCP Atlas, qui fait suite au lancement fin 2017 d'un fonds de valeurs européennes Mid cap, s'inscrit dans notre stratégie de développement d'une offre haut de gamme dans la gestion action, destinée à positionner Cholet Dupont comme acteur indépendant de référence. "