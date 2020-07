Cholet Dupont conserve une vue positive à moyen terme sur les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés financiers viennent de connaitre trois mois de reprise et les statistiques publiées au mois de juin ont bien confirmé le rebond de l’activité dans les pays qui avaient été les premiers à être touchés par la pandémie, observe Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont. Selon ce dernier, tout semblerait indiquer que la récession mondiale la plus intense depuis 1929 sera probablement la plus courte. Cependant, la reprise reste fragile et les facteurs qui la menacent sont multiples, ajoute Vincent Guenzi.Si l'ensemble des dispositifs de soutien devrait venir à bout des facteurs récessifs, la réponse est plus difficile quant à l'évolution et au rebond de la pandémie. Seule la découverte d'un vaccin ou d'un traitement achèvera de rétablir la confiance générale. Pour l'instant poursuit le stratège, les marchés financiers ont réussi à surmonter ces risques.Cholet Dupont conserve une vue positive à moyen terme mais les marchés actions pourraient rester un peu hésitants à très court terme tant que la situation sanitaire ne s'apaise pas. Cependant, une poursuite des rotations sectorielle et géographique (Reste du Monde vs. Etats-Unis) pourrait favoriser les actions de la zone euro.