Cholet Dupont est désormais Neutre sur les actions européennes à court terme

"Nous maintenons nos recommandations globales sur les actions, Neutre à court terme et Surpondérer à moyen terme (Etats-Unis, Europe, Asie)". C’est ce qu’explique Cholet Dupont dans sa « Stratégie d’Investissement » de juin 2020. Le gestionnaire d’actifs continue à surpondérer tactiquement les actions américaines (partiellement couvertes du risque de change) mais a relevé à Neutre les actions européennes à court terme.De plus, Cholet Dupont indique qu'il a modifié ses recommandations sectorielles pour ajouter un peu de cyclicité et de sensibilité à court terme, en remontant à Neutre les secteurs Automobile, Produits de Base, Assurance, Tourisme & Loisirs.