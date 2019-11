Cholet Dupont recommande d'attendre un excès de faiblesse des actions pour se renforcer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le mois d'octobre avait débuté dans le doute. Finalement, les indices actions ont progressé assez sensiblement et, depuis le début du mois de novembre, ils touchent de nouveaux sommets. Pour Vincent Guenzi, une question de fond se pose : la hausse des marchés peut-elle continuer ou bien va-t-elle s'arrêter ? Les hypothèses sur le contexte économique de 2020 seront déterminantes pour y répondre. La banque privée privilégie un scénario de reprise modérée de l'activité mondiale.La hausse des marchés actions s'est bien entendue nourrie d'anticipations et d'espoir mais nous pourrions entrevoir un potentiel d'appréciation supplémentaire des valorisations.Cholet Dupont reconnaît que ses objectifs pour fin 2019 et pour mi-2020 sont sans doute trop prudents et elle sera probablement amenée à les remonter progressivement. Vincent Guenzi conseille de surveiller tout repli des indices ou toute baisse excessive des actions pour renforcer l'exposition des portefeuilles.