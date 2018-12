Cholet Dupont reste Neutre à court terme et Surpondérer à moyen terme sur les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cholet Dupont a conservé sa recommandation globale sur les actions, toujours Neutre à court terme et Surpondérer à moyen terme. Mais le gérant a relevé sa position à court terme sur les actions émergentes en surpondérant les actions asiatiques. Les actions américaines lui semblent toujours mieux orientées et moins risquées que les actions européennes. Cholet Dupont adopte une position plus prudente sur ses recommandations sectorielles à moyen terme. Le gérant a relevé les secteurs Alimentation & Boissons, Télécommunications à Surpondérer.Il a abaissé en contrepartie les secteurs Produits de Base, Chimie, Construction et Matériaux, Biens et Services Industriels à Sous pondérer, les Services Financiers et la Technologie à Neutre.Cholet Dupont réduit son opinion sur les produits obligataires à Sous pondérer à court et à moyen terme. Le gérant a abaissé sa recommandation à court terme sur les obligations convertibles à Sous-pondérer.Dans son allocation équilibrée, il maintient une position prudente. Mais en fin de mois, le gérant a profité de la baisse des cours et relevé tactiquement la pondération des actions de 3,3% de manière répartie sur toutes les zones.Il a réduit le poids des liquidités et des produits obligataires sauf les emprunts des pays périphériques européens.