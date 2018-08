Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cholet Dupont garde une position "raisonnablement prudente" à l'égard des marchés financiers après un mois de juillet plutôt calme. "Il nous parait judicieux de ne pas modifier notre stratégie d’investissement, ni nos prévisions boursières. Nous espérons que l’amélioration en cours va se poursuivre notamment sur les marchés européens. Mais nous restons à la merci d’un retour de volatilité", résume Vincent Guenzi, responsable de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont.Il souligne notamment que les tensions commerciales se sont apaisées avec la réouverture de négociations entre l'Europe et les Etats-Unis qui repoussent la mise en œuvre des taxes sur le secteur automobile. Cependant, les menaces restent vives vis à vis de la Chine.De plus, les publications de résultats trimestriels des entreprises ont "plutôt rassuré", commente Vincent Guenzi. "Aux Etats-Unis, ils ont encore été supérieurs aux attentes, malgré quelques déceptions sporadiques. En Europe, ils sont, pour l'instant, un peu moins brillants mais il n'y a pas de commentaires inquiétants à signaler. Les perspectives de hausse des résultats pour l'année sont peu modifiées et restent favorables", détaille le responsable de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont.Enfin, il souligne que les marchés actions ont bien absorbé la hausse des taux longs mais ils se sont renchéris d'autant. Ceci pourrait limiter le potentiel de hausse à très court terme aux Etats-Unis si les taux longs venaient à dépasser à nouveau 3%, avertit l'expert de Cholet Dupont. En revanche, "les investisseurs internationaux semblent s'intéresser à nouveau aux valeurs européennes, à la faveur de l'apaisement des tensions commerciales. Les indices européens pourraient ainsi amorcer un rattrapage", observe-t-il.