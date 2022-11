Cholet s'empare de la tête, Le Portel encore battu

Cholet s'est imposé pour la septième fois de la saison sur le parquet de Blois 79-74 ce vendredi. Perry Ellis et TJ Campbell finissent co-meilleurs marqueurs du match avec 16 points chacun, bien aidés par les 14 unités de Dominic Artis malgré une mauvaise adresse derrière l'arc (2/9). En face, Amadou Sow et Thomas Corney ont inscrit 13 points chacun. Ce succès permet aux Choletais de prendre la tête de Betclic Elite, juste devant l'AS Monaco. Dans l'autre rencontre de la soirée, Nancy a battu Le Portel 84-80 grâce à un trio à plus de 15 points chacun : Stéphane Gombauld, Roberto Gallinat et Mike Scott. Les locaux avaient pourtant sortis un gros match avec notamment Emmanuel Nzekwesi à 26 points, 10 rebonds et 30 d'évaluation. Le Portel est avant-dernier du championnat tandis que Nancy remonte à la onzième place. Suite de la neuvième journée demain.

par Lilian Moy (iDalgo)