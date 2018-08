Chris Perkin d'Altasciences nommé parmi les 100 leaders les plus inspirants de l'industrie des sciences de la vie

LAVAL, Québec, 08 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences, l'une des principales organisations de recherche contractuelle en Amérique du Nord spécialisées dans les premières phases de développement de médicaments, a le plaisir d'annoncer que, pour une quatrième année consécutive, son président-directeur général Chris Perkin a été nommé parmi les leaders les plus inspirants de l'industrie des sciences de la vie par le magazine PharmaVOICE. Chris est reconnu une fois de plus pour l'impact positif qu'il exerce sur le secteur du développement de médicaments grâce à son leadership, son influence et ses actions positives.

Chris cumule plus de 40 années d'expérience, ayant commencé sa carrière en tant que scientifique et étant ensuite devenu un leader stratégique dans l'industrie des ORC. Il est arrivé chez Altasciences en 2010 et l'entreprise poursuit son essor sous sa gouverne. L'orientation qu'il donne à l'entreprise, son dévouement et son approche innovatrice visant l'excellence lui ont valu une quatrième mise en candidature par ses pairs et les employés d'Altasciences. Dirigeant inspirant, sa grande perspicacité et sa capacité à élaborer des stratégies avant-gardistes assurent le succès continu d'Altasciences.

La candidature de Chris a été sélectionnée parmi des milliers de candidatures reçues par le magazine PharmaVOICE pour son palmarès, et Chris est très touché par cette quatrième nomination consécutive. Il a déclaré : « Je suis honoré d'être reconnu par les personnes avec qui je collabore étroitement, soit mes collègues et mes pairs. Cette reconnaissance leur revient aussi - c'est leur dévouement et leur excellence scientifique qui ouvrent la voie à la réussite pour notre entreprise. Ensemble, nous accomplissons plus. Nous accélérons la croissance et continuons d'atteindre de nouveaux sommets. »

À propos d'Altasciences

Altasciences est une organisation de recherche contractuelle de taille moyenne qui englobe Algorithme Pharma à Montréal (Québec), Vince & Associates Clinical Research à Overland Park (Kansas) et Algorithme Pharma USA à Fargo (Dakota du Nord), et qui se concentre sur les services en appui aux premières phases du développement de médicaments. Avec plus de 25 années d'expérience dans l'industrie, Altasciences fournit des services cliniques à une clientèle internationale de sociétés biopharmaceutiques. La gamme de services complets d'Altasciences à cette étape critique des services de développement clinique de premières phases comprend la pharmacologie clinique, la rédaction médicale, la biostatistique, la gestion des données et la bioanalyse.

POUR PLUS D'INFORMATION

Julie-Ann Cabana

jcabana@altasciences.com

913 304-4505

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Altasciences Clinical Research - Canada via Globenewswire