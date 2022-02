Christine Lagarde a fait le job, estime Véronique Riches-Flores 14/02/2022 | 15:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le changement d'orientation de la BCE à l'occasion du dernier comité de politique monétaire occupe le devant de l'actualité depuis le 3 février, observe Véronique Riches-Flores. Il est vrai que la prestation de Mme Lagarde a donné lieu à d'importants mouvements sur les marchés et que son changement de diagnostic a pris de court une communauté d'économistes qui n'envisageaient que rarement une possible remontée des taux directeurs avant 2023, voire au-delà, note l'économiste.



Il est également vrai, que la BCE était censée avoir donné les grandes lignes de sa stratégie 2022 le 16 décembre et que, de ce point de vue, sa volte-face a de quoi surprendre, ajoute-t-elle. Il y avait bien une brèche dans le précédent communiqué, qui indiquait que " le Conseil des gouverneurs s'attendait à ce que les achats nets de la BCE s'arrêtent peu de temps avant une remontée des taux directeurs ", en l'occurrence, donc, octobre, mais peu s'y étaient attardés, remarque Véronique Riches-Flores.



Mme Lagarde a donc incontestablement surpris et les critiques fusent : trop tôt, risque de dupliquer les erreurs passées, de 2008 et 2011, et de défaire les acquis de son combat pour la stabilité financière de l'union monétaire, l'ensemble renforcé par l'envolée des spreads intra-UEM.



Il y a pourtant de bonnes raisons de penser que Mme Lagarde ait fait le job qui incombe à une banque centrale dans le contexte en présence, quand bien même celui-ci comporte des risques qui, peut-être, l'amèneront à faire marche arrière avant même d'être passée à l'acte. Qu'un tel cas de figure ne puisse être exclu ne l'autorisait pas, pour autant, à rester figée aujourd'hui, conclut Véronique Riches-Flores.





© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) 0.09% 0.62891 -1.57% BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.10% 1.19534 -0.21% CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) 0.19% 0.692861 -0.65% INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.42% 0.011695 -1.24% US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.40% 0.883829 0.18% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue