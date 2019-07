Christine Lagarde devra décider « vite et bien » dans l'unité, rappelle LBPAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LBPAM le rappelle ce matin, Christine Lagarde n'est ni une experte en politique monétaire, ni une spécialiste des marchés financiers. Mais, et c'est peut-être plus important indique la société de gestion, on lui reconnait trois qualités : être une " grosse bosseuse ", avoir un vrai sens de la négociation et savoir s'entourer. Dans le domaine de la politique monétaire, sa réputation est à faire en la matière même si c'est un thème dont elle a eu à s'emparer en tant que directrice générale du FMI, souligne LBPAM.Christine Lagarde a plutôt une réputation de dove (colombe), rappelle le gérant.Plus fondamentalement poursuit-il, son efficacité sera jugée demain à la double aune de faire ressortir les idées les plus avisées des équipes de la BCE et d'animer le Conseil des gouverneurs.LBPAM cite un récent papier de Bruegel, l'institut de recherche bruxellois, qui donne un éclairage intéressant sur le processus de décision au sein du Conseil.Cela envoie un message sur la façon de le gérer. A la BCE, les décisions peuvent être prises de trois façons : à la majorité, à l'unanimité, de façon consensuelle (les membres sont soit d'accord, soit n'expriment pas d'objections).Qu'a observé LBPAM ? Disons que sous le mandat de Duisenberg, les choses se mettent en place. La transparence est moyenne et le consensus, plutôt la règle.Sous la houlette de Trichet, plus de maturité apparaît, avec un degré élevé de transparence et des décisions le plus souvent prises à l'unanimité.Avec Draghi, la première mission est de gérer des temps particulièrement difficiles ; ce qui est passé par la mise en place des politiques non-conventionnelles. La transparence en a pâti et le mode de décisions n'a pas été très stable.Quel message est alors envoyé à Madame Lagarde ? Sans doute est-il double et contradictoire, estime le gérant.D'un côté, dans un environnement challenging, il faut s'assurer que le Conseil des gouverneurs est en mesure de décider " vite et bien ". Ce qui peut impliquer de ne pas " embarquer tout le monde " dans la décision à prendre.D'un autre, pour que le Conseil reste opérant, il est clé de maintenir son unité. Cela veut dire être attentif à ne pas créer des blocs en son sein, qu'ils soient géographiques ou analytique, conclut le gérant.