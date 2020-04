Christine Zwygart quitte Schweizer LandLiebe

Christine Zwygart, 46 ans, codirige Schweizer LandLiebe avec André Fresch, 53 ans, depuis 2013 - et depuis le 1er juillet 2015 comme corédactrice en chef. Au bout de huit ans, elle relève un nouveau défi : le 1er janvier 2021 elle aura quitté le deuxième plus grand magazine payant de Suisse pour ouvrir sa propre entreprise. A l'avenir, Christine Zwygart entend mettre à profit dans le tourisme sa longue expérience des médias et ses connaissances acquises plus récemment, en proposant de multiples services dans les domaines du texte, de la stratégie et des relations de presse.

Stefan Regez, responsable des magazines grand public de Ringier Axel Springer Suisse SA : « Christine Zwygart a énormément contribué au succès considérable et au développement de la marque LandLiebe. Par son grand savoir-faire et son engagement elle a toujours posé des jalons décisifs. Je remercie aujourd'hui déjà Christine Zwygart pour son superbe travail et lui souhaite un succès continu. »

Christine Zwygart a entamé sa carrière chez Ringier en 2000, travaillant notamment depuis 2009 comme cheffe des correspondants parlementaires et cheffe adjointe des informations de la Schweizer Illustrierte. Après trois ans dans la communication d'entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques, elle est revenue chez Ringier en février 2013, débutant comme rédactrice chez Schweizer LandLiebe avant d'en reprendre peu après la rédaction en chef partagée avec André Frensch.

À l'avenir, Schweizer LandLiebe sera dirigée par André Frensch en tant que rédacteur en chef. « André Frensch fait partie de LandLiebe depuis son initiation en 2010 et a façonné le magazine avec son expertise graphique et de contenu depuis le tout début. Je lui souhaite, ainsi qu'à son équipe, de continuer à réussir », ajoute Stefan Regez. La rédaction recherche en outre pour janvier 2021 un(e) journaliste de première force.

Schweizer LandLiebe montre la Suisse telle qu'elle est : authentique, nature. Avec ses articles sur des personnes passionnantes, des lieux fascinants, les jardins potagers et les petits plats de la cuisine campagnarde, d'utiles conseils de jardinage et des idées de tricot inédites, le magazine a rendez-vous avec ses lectrices et lecteurs six fois l'an. Avec BergLiebe, qui paraît deux fois l'an, Schweizer LandLiebe est le deuxième plus grand magazine payant de Suisse. Son tirage actuel est de 225 000 exemplaires. Schweizer LandLiebe fêtera en 2021 son 10e anniversaire.

