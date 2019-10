Christophe Nuss est nommé Directeur de la Ténor Academy du groupe Ténor

Le groupe Ténor, une ESN de nouvelle génération qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, fait évoluer son équipe de direction en recrutant Christophe Nuss qui sera chargé de piloter les activités de la Ténor Academy. Dans ce contexte, il devra notamment créer des ressources permettant de former tous les collaborateurs du groupe Ténor et de ses filiales. Ces derniers accéderont ainsi en continu à de nouvelles expertises autour des technologies proposées et mises en œuvre. Pour mener à bien sa mission, Christophe Nuss peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans des structures de premier plan où il a occupé différents postes dont dernièrement celui de Responsable Academy.

Christophe Nuss, Directeur de la Ténor Academy « La formation est un élément de compétitivité pour le groupe Ténor et nous permet de nous appuyer sur des équipes expertes. Nous allons investir fortement pour continuer à faire progresser nos équipes et leur permettre d’intégrer de nouveaux savoir-faire. Je suis enchanté de piloter ce projet passionnant et de travailler en proximité avec l’équipe de Direction qui accorde une attention particulière aux sujets liés à la montée en compétences des collaborateurs. »