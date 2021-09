Chronext compte entrer en Bourse à Zurich

Zurich (awp) - Le site de vente en ligne de montres de luxe Chronext compte lever environ 250 millions de francs suisses grâce à son introduction en Bourse à Zurich, agendée au 4e trimestre de 2021. Les montants collectés doivent soutenir la croissance de l'entreprise zougoise, indique vendredi un communiqué.

"Les fonds levés seront utilisés pour développer la plateforme technologique du site. Ils nous permettront en outre de réaliser des acquisitions en Europe et aux Etats-Unis", a indiqué à AWP, Philipp Man, le directeur général et co-fondateur de la société née en 2013.

"Cette introduction en Bourse doit aider à renforcer la confiance des clients et de l'industrie dans Chronext", a soutenu l'entrepreneur. Indépendamment de la demande, les propriétaires actuels de Chronext souhaitent rester des actionnaires importants.

Outre les 250 millions de francs suisses attendus, certains actionnaires existants envisagent de fournir des actions pour une composante secondaire.

Forte croissance visée

Le site, vendant des montres suisses notamment de marques Rolex, Omega, Tag Heuer et Breitling, a réalisé en 2020 environ 110 millions de francs suisses de chiffre d'affaires, une avancée de 18%. "L'Allemagne génère environ 75% du chiffre d'affaires et sept autres marchés européens génèrent le reste", avait indiqué le patron lors d'un entretien avec AWP en août. Après l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni constituent respectivement le deuxième et le troisième marché les plus importants en Europe.

Pour l'exercice en cours, la société vise une hausse 40% de son chiffre d'affaires, précise le communiqué. Le groupe zougois ambitionne de de maintenir au moins à brève échéance cette cadence. Au niveau de la rentabilité, la marge opérationnelle brute (Ebitda) ajusté devrait osciller autour des 5% à moyen terme.

Le mois dernier Chronext avait indiqué à AWP viser les chiffres noirs d'ici trois ans. "Nous ne sommes pas encore rentables parce que nous voulons continuer à investir dans notre croissance. D'ici 36 mois, nous souhaitons cependant atteindre le seuil de rentabilité au niveau de l'Ebitda ajusté", avait affirmé le co-fondateur de la société.

L'entreprise, dont le siège est à Zoug, compte approximativement 130 collaborateurs se trouvant en grande partie à Cologne et offre une vingtaine de postes à pouvoir. Le site vend 49 marques et a servi plus de 100'000 clients en 2020, basés dans 62 pays.

lk/jh