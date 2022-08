Chronext taille dans ses effectifs, une quarantaine de salariés sur le carreau

Berne (awp/sda) - Le vendeur de montres de luxe Chronext a licencié près du tiers de ses 150 collaborateurs. Une mesure nécessaire pour que l'entreprise soit "encore plus solide" pour l'avenir, a indiqué lundi un porte-parole de l'entreprise à l'agence Keystone-SDA, confirmant une information éventée par la Handelszeitung, qui mettait en avant le "comportement de consommation prudent" dû à la crise.

L'entreprise avait déjà invoqué des conditions de marché défavorables pour justifier le report de son introduction en Bourse, initialement prévue pour octobre 2021.

Basée à Zoug, l'entreprise fondée en 2013 vend des montres de luxe neuves et d'occasion et exploite une quinzaine de sites en Europe et à Hong Kong.

