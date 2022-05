Chronique-Il est temps que le Congrès américain débatte de la réforme de la sécurité sociale à la lumière du jour

Qui peut les en blâmer ? Les deux fonds fiduciaires de la sécurité sociale devraient être à sec en 2034, et le programme ne serait alors en mesure de payer que 80 % de ses obligations envers les retraités et les travailleurs handicapés. Les politiciens ne suscitent pas exactement la confiance lorsqu'ils font des commentaires irresponsables - et erronés - affirmant que la sécurité sociale est en faillite ou à court d'argent.

Le résultat est le scepticisme et l'inquiétude du public. Quarante-deux pour cent des Américains qui travaillent disent aux sondeurs du Pew Research Center https://pewrsr.ch/3FeMCBa qu'ils doutent de recevoir des prestations de la sécurité sociale. Une proportion égale pense qu'ils recevront une prestation, mais à un niveau réduit. (https://pewrsr.ch/3FeMCBa).

Les administrateurs de la sécurité sociale prévoient ce manque à gagner depuis le début des années 1990, mais le Congrès américain n'a pas agi. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un débat public complet sur la législation de réforme - et d'un vote réel par les législateurs. La fenêtre est ouverte pour que cela se produise cette année - le parti démocrate a développé un consensus interne sur une législation qui aborde le problème de la solvabilité, et étend aussi modestement les avantages. Il contrôle les deux chambres législatives - du moins pour l'instant.

Le Social Security 2100 Act est soutenu par 202 démocrates de la Chambre des représentants - autrement dit, par la quasi-totalité du caucus du parti. Le projet de loi ne pourra probablement pas franchir l'obstacle d'un filibuster républicain au Sénat américain, mais il est impératif que tous les membres du Congrès s'engagent à voter sur cette question.

"Les gens doivent savoir quelle est votre position", a déclaré le représentant américain John Larson, un démocrate du Connecticut et principal sponsor de la législation.

DES PRESTATIONS ÉLARGIES

La législation Social Security 2100 comblerait 52 % du déficit à long terme, selon une analyse des actuaires de la sécurité sociale. Elle repousserait la date d'épuisement du fonds fiduciaire à 2038 en ajoutant de nouvelles charges sociales sur les salaires supérieurs à 400 000 $ - actuellement, l'imposition s'arrête à 142 800 $. Des versions antérieures du projet de loi ont rétabli la solvabilité pour 75 ans en augmentant également progressivement les taux d'imposition sur les salaires, mais cette mesure a été éliminée pour refléter la promesse de campagne du président Joe Biden de ne pas augmenter les impôts sur les personnes dont les revenus sont inférieurs à 400 000 $ par an.

Le projet de loi reconnaît la nécessité d'étendre les prestations, ce qui peut contribuer à remédier à l'inégalité croissante des revenus et aux écarts raciaux et entre les sexes en matière de sécurité de la retraite. La pandémie de COVID-19 a creusé ces écarts. Qui plus est, les membres de la génération X et les milléniaux risquent de s'en sortir encore plus mal que les boomers et les aînés d'aujourd'hui lorsqu'ils atteindront la retraite. Ceci est le résultat de facteurs tels que l'escalade des coûts de l'enseignement supérieur, le fardeau de la dette étudiante, la stagnation des salaires, la flambée des coûts du logement et le déclin des pensions traditionnelles à prestations définies.

Social Security 2100 prévoit une modeste augmentation générale de 2 % des prestations et l'adoption d'une formule plus généreuse pour l'augmentation annuelle du coût de la vie. Il comprend également des augmentations de prestations ciblées, telles qu'un nouveau niveau de prestations minimum pour les personnes âgées à très faible revenu, et des prestations améliorées pour les veuves et les veufs. Il prévoit également des crédits pour aidants naturels qui augmentent les prestations pour les personnes qui s'absentent du travail pour s'occuper de membres de leur famille à charge. Et il abrogerait la disposition d'élimination des effets d'aubaine (WEP) et la compensation des pensions gouvernementales (GPO), qui pénalisent actuellement de nombreuses personnes qui travaillent dans le secteur public.

Que feraient les Républicains pour résoudre le problème de la sécurité sociale s'ils prennent le contrôle du Congrès l'année prochaine ?

Les versions antérieures des plans de réforme républicains ont appelé à des réductions de prestations sous la forme d'un relèvement de l'âge de la retraite et d'un examen des ressources. Le sénateur américain Rick Scott, un républicain de Floride, a récemment déclenché une petite tempête de feu avec une proposition visant à rendre caduque toute législation fédérale tous les cinq ans - une idée qui, du moins en théorie, nécessiterait une réautorisation régulière de la sécurité sociale et de Medicare. Il souhaite également que chaque Américain paie des impôts sur le revenu - quel que soit son niveau de revenu.

Les républicains ont également fait savoir qu'ils préféraient traiter la réforme de la sécurité sociale à huis clos. Le sénateur Mitt Romney, un républicain de l'Utah, a proposé la loi TRUST au nom ironique, qui créerait un processus fermé permettant aux législateurs de proposer des changements aux fonds fiduciaires de la sécurité sociale et de Medicare, aboutissant à un processus de vote positif ou négatif.

Cette approche est un jeu favori des législateurs qui cherchent à garder leurs empreintes digitales hors d'une législation impopulaire - les projets de loi émergent de comités bipartites sans visage. La dernière fois qu'elle a été tentée pour la sécurité sociale, il s'agissait de l'échec de la commission Bowles-Simpson, qui a proposé une série de réductions impopulaires des prestations en 2011, qui auraient eu un impact sur les personnes âgées de la classe moyenne.

Se battre pour améliorer la sécurité sociale permettrait de tenir une promesse que Biden a faite en tant que candidat à la présidence, et cela pourrait dynamiser les électeurs. Les sondages d'opinion publique ont toujours montré un fort soutien du public pour le maintien des niveaux de prestations actuels, même si de nouvelles taxes sont nécessaires.

Un nouveau sondage réalisé par Data for Progress montre que l'augmentation des prestations rendrait une grande partie des électeurs indépendants plus susceptibles de soutenir les candidats démocrates au Congrès cet automne. L'idée de renforcer la sécurité sociale est très bien accueillie par les Américains de la classe moyenne : 63 % des personnes sans diplôme universitaire disent aux sondeurs de Pew que le financement de la sécurité sociale devrait être une priorité absolue pour le Congrès et le président.

C'est une bataille qui mérite d'être menée en 2022.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.