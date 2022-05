Chronique-L'interdiction de l'UE sur le brut russe va exacerber les perturbations des flux mondiaux : Russell

La Russie est susceptible de trouver la Chine et l'Inde particulièrement disposées, alors que la première rouvre une grande partie de son économie après des verrouillages stricts de type "zéro COVID" et que la seconde cherche à réduire sa facture d'importation d'énergie qui monte en flèche.

L'UE a accepté de mettre fin aux importations maritimes de brut en provenance de Russie, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, dans un tweet à la fin d'un sommet de deux jours des 27 dirigeants du bloc.

"Cela couvre immédiatement plus de 2/3 des importations de pétrole en provenance de Russie, coupant ainsi une énorme source de financement de sa machine de guerre. Pression maximale sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre", a-t-il déclaré.

Le tiers restant des importations de pétrole de l'UE en provenance de Russie passe par l'oléoduc Druzhba, mais la Pologne et l'Allemagne ont l'intention de cesser leurs achats d'ici la fin de l'année, ce qui signifierait que l'UE arrêtera 90 % de tous les achats de brut en provenance de Russie.

La nouvelle de l'interdiction a maintenu les prix à terme du Brent à un niveau élevé, le contrat le plus actif du mois d'août ayant atteint 118,80 dollars le baril dans les premiers échanges, contre 117,60 dollars lundi à la clôture.

Les contrats à terme de référence à un mois sont en hausse d'environ 26 % depuis qu'ils ont atteint 96,93 $ le baril le 16 mars, soit le prix le plus bas depuis que la Russie a envahi l'Ukraine voisine le 24 février, un acte qui a déclenché une série de sanctions de l'Europe et d'autres pays occidentaux contre Moscou.

Jusqu'à présent, la Russie a pu exporter du brut à des volumes peu modifiés par rapport à ceux d'avant l'attaque de l'Ukraine, les consultants en matières premières Kpler estimant que les exportations de mai seront les plus élevées depuis octobre 2019.

Les exportations de la Russie sont prévues à 5,09 millions de barils par jour (bpj) en mai, contre 5,10 millions de bpj en octobre 2019.

Le changement d'acheteurs est déjà visible, avec des exportations vers la Chine évaluées à 1,04 million de bpj, contre 937 000 bpj en avril, tandis que les expéditions vers l'Inde devraient être de 853 000 bpj, en baisse par rapport au record de 1,09 million de bpj en avril, mais bien au-dessus des niveaux d'avant l'invasion d'environ seulement 57 000 bpj en janvier.

Les exportations maritimes vers l'Europe ont été estimées par Kpler à 2,23 millions de bpj, en baisse par rapport aux 2,42 millions de bpj d'avril et le plus faible total mensuel depuis juillet 2020, qui était au plus fort des blocages de COVID-19.

LE MANÈGE DU BRUT

La question pour les marchés du brut est de savoir dans quelle mesure la Russie réussira à trouver de nouveaux acheteurs pour remplacer les clients en Europe, et même si elle peut trouver des acheteurs consentants, sera-t-elle physiquement capable d'expédier du brut sur les plus longs voyages maritimes de ses ports en Europe vers l'Asie.

La Russie pourrait fournir jusqu'à 900 000 bpj à l'Inde, si le gouvernement utilise la totalité de sa flotte de pétroliers Sovkomflot, ont déclaré les analystes de matières premières de J.P. Morgan dans une obligation du 25 mai, mais il est plus probable que le deuxième plus grand importateur de pétrole d'Asie prenne en fait environ 500 000 bpj.

La propre flotte de pétroliers de l'Inde pourrait ajouter 500 000 bpj supplémentaires via le canal de Suez, si elle était entièrement mobilisée pour transporter du brut russe, selon les analystes.

La société chinoise COSCO pourrait importer 1,8 million de bpj de brut russe sur la route Saint-Pétersbourg-Shanghai, selon J.P. Morgan.

Toutefois, ces hypothèses fonctionnent sur la base de l'Inde, de la Chine et de la Russie qui utilisent pratiquement toute leur capacité en matière de pétroliers, ce qui a peu de chances de se produire dans la réalité.

Ce qui est plus probable, c'est que la Chine et l'Inde augmentent effectivement les importations en provenance de Russie, mais pas suffisamment pour compenser la perte des importations européennes.

Une autre question est de savoir comment l'Europe remplace le brut russe, étant donné que les raffineries voudront traiter du pétrole d'une qualité similaire à l'Urals, la principale qualité actuellement fournie à l'Europe.

Cela limite le bassin de brut approprié, et il devient encore plus limité si les achats doivent être effectués sur une base spot.

Certaines qualités de brut provenant d'Angola et du Nigeria, ainsi que certaines du Moyen-Orient ont des qualités similaires à l'Urals, qui a une gravité API de 30,6 et un pourcentage de soufre de 1,48, ce qui en fait un pétrole moyennement acide.

La décision de l'UE est susceptible de provoquer de nouvelles perturbations dans les flux mondiaux de brut, et il est également probable que ces perturbations augmentent les coûts de fret et autres et suscitent des inquiétudes quant à la sécurité de l'approvisionnement.