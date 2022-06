Chronique-La crise de l'électricité en Australie conduira à plus de solaire et de réglementation : Russell

Les pannes d'électricité généralisées ont été évitées jusqu'à présent sur le marché national de l'électricité (NEM) du pays, qui comprend les États de l'est fortement peuplés, mais pas l'État plus éloigné d'Australie occidentale et le Territoire du Nord.

Mais il s'agit plus vraisemblablement d'une question de chance, car les systèmes de production et le réseau sont mis à rude épreuve par un manque d'approvisionnement dans un contexte de pannes dans les centrales électriques au charbon, de prix spot élevés pour le gaz naturel, d'une production solaire saisonnière plus faible et d'un début d'hiver froid.

Comme c'est souvent le cas, la situation est bien plus complexe que ce que les différents politiciens, groupes de pression de l'industrie et commentateurs voudraient vous faire croire.

Plusieurs niveaux d'échec sont à l'œuvre, au premier rang desquels l'absence d'une politique énergétique nationale coordonnée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, qui se traduit par un manque d'investissements dans le secteur de l'électricité.

Une grande partie de la faute peut être imputée au gouvernement de coalition libéral-national conservateur, qui a détenu le pouvoir au niveau fédéral pendant neuf ans avant d'être évincé par le parti travailliste de centre-gauche lors des élections générales du mois dernier.

L'ancien gouvernement était largement considéré comme étant dans la poche du lobby des combustibles fossiles, allant même jusqu'à vanter ce qu'il appelait un redressement par le gaz de la pandémie de COVID-19, qui n'a abouti qu'à l'approbation de la construction d'une centrale électrique au gaz dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, centrale qui, selon les analystes énergétiques, n'était pas nécessaire et dont l'exploitation ne serait pas économiquement compétitive.

Il vaut la peine d'examiner ce qui ne va pas se produire, ce qui est susceptible de se produire et ce qui devrait se produire si l'Australie veut atteindre le double objectif d'une électricité fiable et abordable, ainsi que de la décarbonisation du système de production actuel dominé par le charbon.

Ce qui n'arrivera pas, c'est que l'Australie construise de nouvelles centrales électriques au charbon ou nucléaires.

Une attention médiatique considérable a été consacrée à cette idée, mais il s'agit de points de discussion hors de propos de la part des politiciens conservateurs, qui n'ont pas fait grand-chose pour faire avancer ce programme pendant leurs neuf années au pouvoir.

Ce qui se passera, c'est que les Australiens voteront avec leur porte-monnaie et installeront encore plus de panneaux solaires et de batteries domestiques dans le but de réduire les factures d'énergie, qui ont augmenté de plus de 20 % pour les clients de certaines zones du NEM cette année.

Bien que cela contribue à alléger la pression sur les coûts des ménages, cela ajoute aux problèmes de gestion du réseau, car l'énergie solaire sans stockage sur batterie signifie une production excédentaire en milieu de journée et une électricité insuffisante la nuit, ou dans les périodes de temps nuageux prolongé, comme cela peut parfois se produire en hiver.

C'est là que le nouveau gouvernement peut agir en subventionnant directement les batteries domestiques, ou en travaillant avec les gouvernements des États pour garantir des incitations suffisantes pour que les consommateurs ajoutent le stockage à leurs systèmes solaires.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États peuvent également agir pour inciter les services publics à installer des batteries à l'échelle du réseau et à construire davantage de parcs éoliens pour assurer la production lorsque la production solaire est faible.

UNE RÉGLEMENTATION À VENIR ?

Il est également probable que l'on assiste à un renforcement de la réglementation sous une forme ou une autre, étant donné la colère généralisée de l'opinion publique face à l'incapacité du pays, qui rivalise avec les États-Unis et le Qatar en tant que premier exportateur mondial de GNL, et avec l'Indonésie en tant que premier expéditeur de charbon, à garantir un approvisionnement suffisant à un coût raisonnable pour la consommation intérieure.

Une partie du problème la semaine dernière, lorsque l'Australian Energy Market Operator a été contraint de suspendre le marché spot de l'électricité, était que les générateurs de pointe au gaz naturel ne pouvaient pas gagner assez d'argent en raison du prix spot élevé du gaz.

Le lobby du gaz naturel fait valoir que le marché national dispose d'une offre suffisante et que la plupart des clients sont sous contrat à prix fixe.

C'est peut-être vrai, mais le lobby du gaz n'aime pas parler du prix élevé des approvisionnements au comptant nécessaires lorsque les générateurs au charbon sont hors service, comme c'est le cas actuellement.

La solution de l'industrie consiste à construire des installations de stockage de gaz naturel, qui seraient en mesure de libérer les approvisionnements en temps de crise.

Cette solution peut fonctionner, mais elle fait peser le coût et l'exploitation du stockage sur quelqu'un d'autre, très probablement l'opérateur du marché ou les compagnies d'électricité, qui ne feront que répercuter le coût sous la forme de factures plus élevées pour les consommateurs.

Il est également possible que le gouvernement fédéral légifère pour obliger les compagnies de gaz à garantir l'approvisionnement à un prix qui n'est pas lié au prix spot du GNL en Asie, car celui-ci est trop volatil et trop élevé, et il est probable qu'il le restera étant donné la demande de gaz de l'Europe qui tente de se sevrer des approvisionnements russes.

Les problèmes actuels de l'Australie nécessitent des solutions à court et à long terme.

À court terme, il faut intervenir pour garantir la disponibilité d'une quantité suffisante de gaz naturel à un prix suffisamment bas pour que les opérateurs de centrales à gaz de pointe puissent au moins couvrir leurs coûts s'ils doivent produire de l'électricité.

Le plus long terme appelle des politiques visant à garantir que les investissements dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le stockage soient alignés et intégrés efficacement au réseau, tout en veillant à ce que les centrales de pointe au gaz soient suffisamment incitées à rester sur le marché à mesure que les centrales au charbon vieillissantes quittent progressivement le système.