Chronique - La livre sterling s'appuie sur une BoE aveugle : Mike Dolan

Alors que les marchés attendent la dernière décision politique de la Banque d'Angleterre jeudi, il est difficile de croire qu'il ne s'est écoulé que six semaines depuis la dernière hausse des taux d'intérêt d'un modeste demi-point de pourcentage à 2,25 % - un jour avant que ne soit dévoilé l'un des budgets gouvernementaux les plus bâclés de l'histoire moderne.

Le plan de réduction des impôts, non financé, a presque fait exploser toute l'économie.

Depuis le 22 septembre, la livre, les obligations du gouvernement britannique, les fonds de pension et le marché hypothécaire, le premier ministre et le ministre des finances en exercice et la crédibilité de la politique économique britannique dans son ensemble ont tous été mis en lambeaux. Et la politique économique n'est que progressivement recollée avant la nouvelle réunion de la BoE.

Et même si la Banque se réunit cette semaine sur fond d'attentes d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base à 3 % - ce qui serait sa plus grande hausse des taux en 33 ans - la banque centrale n'a pas encore reçu les détails d'un budget retravaillé et chiffré du nouveau Premier ministre Rishi Sunak et du Chancelier de l'Échiquier Jeremy Hunt.

Au milieu d'informations selon lesquelles ils doivent encore combler un trou budgétaire de plus de 40 milliards de livres avec des augmentations d'impôts et des réductions de dépenses, le plan a été reporté au 17 novembre - laissant la BoE avec peu de visibilité sur ce sur quoi elle fixe sa politique monétaire ou comment formuler ses prévisions d'inflation et de croissance.

La crainte de beaucoup est que le pendule ne revienne trop loin dans la direction de l'austérité, n'aggrave la récession et ne lie les mains de la BoE quant à l'ampleur de son resserrement.

Le financier milliardaire et célèbre spéculateur de la livre sterling George Soros a mis en garde cette semaine contre une telle réaction excessive.

"Sunak doit veiller à ne pas imposer trop d'austérité, ce qui pourrait déclencher une crise financière de grande ampleur dans un pays qui fait face à de nombreux vents contraires, notamment une pénurie de logements abordables et une crise des retraites imminente", a écrit Soros.

De nombreux investisseurs craignent que la BoE ne soit laissée que sur le carreau. "Nous pensons que la Banque d'Angleterre aura tendance à en faire trop plutôt que trop peu", a déclaré Peder Beck-Friis, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. "Les politiques budgétaires restrictives pourraient finir par faire baisser l'inflation plus rapidement que prévu, ce qui pourrait amener la Banque d'Angleterre à faire une pause au début de l'année prochaine déjà."

La façon dont la livre sterling gère le terrain d'entente pourrait être déterminante.

"SOUS-DÉLIVRER"

À son crédit, la BoE a joué le jeu avec un certain succès au cours du dernier mois et demi de turbulences.

Après être intervenue pour stabiliser les gilts et les fonds de pension vacillants, et avoir réussi à limiter ces achats à deux semaines seulement, elle a fait un pas de plus mardi en revendant activement des gilts sur le marché sans grande perturbation, dans le cadre de la réduction prévue mais retardée de son bilan.

Les ventes de gilts en douceur de mardi peuvent être une marque de la guérison rapide au sein des marchés obligataires depuis le choc de septembre - permettant à la livre de rebondir de près de 10 % depuis le cratère record atteint par rapport au dollar américain la semaine suivant le "mini" budget.

Avec les espoirs d'une refonte fiscale plus crédible, la reprise sur les deux marchés a contribué à faire baisser les prévisions de hausse des taux pour cette semaine, qui atteignaient 125 pb au plus fort de la crise. Elle a également fait baisser le taux maximal implicite de la Banque l'année prochaine de quelque 150 points de base pour le ramener à 4,75 % sur la même période, soit un niveau inférieur au "taux final" présumé de la Réserve fédérale américaine.

Tout cela pourrait inciter les investisseurs à revenir à la livre sterling dans l'espoir de profiter d'une reprise à long terme à partir d'un territoire sous-évalué - ou à craindre que les rendements relatifs des taux d'intérêt ne compensent jamais entièrement les risques inhérents.

Le stratège en devises de la Deutsche Bank, George Saravelos, qui a averti qu'une crise classique de la livre sterling pourrait se préparer quelques semaines avant l'explosion du budget, estime que la livre ne peut que se stabiliser ici au mieux, même si le pire de la crise de crédibilité de la politique budgétaire est passé.

Selon Saravelos, tout dépassement du choc politique devrait permettre aux corrélations positives traditionnelles entre le rendement et la devise de reprendre.

De plus, le déficit chronique du compte courant de la Grande-Bretagne avec le reste du monde - le talon d'Achille de la livre sterling - pourrait bien se réduire davantage par rapport aux niveaux explosifs du choc énergétique du début de l'année, car les dépenses des ménages et les importations sont comprimées et les prix de l'énergie sont plafonnés dans le cadre du resserrement budgétaire.

Mais "ces changements fiscaux se feront probablement au détriment de la croissance", a conclu M. Saravelos, ajoutant que les rendements britanniques réels corrigés de l'inflation étaient encore trop bas par rapport aux autres grandes devises et qu'un nouveau glissement de la livre sterling vers 1,08 $ était probable cette année, à moins que la BoE n'indique qu'elle portera ses taux à au moins 5 %.

"Nous considérons que les risques sont biaisés par le fait que la BoE se montre dovish cette semaine et qu'elle finisse par "sous-donner" par rapport aux prix actuels", écrit l'analyste de Deutsche. "Alors que la croissance mondiale ralentit et que les taux augmentent partout dans le monde, il devient plus difficile d'attirer des capitaux."

L'équipe de HSBC n'est pas plus optimiste, ne proposant qu'une miette de réconfort en disant qu'elle ne s'attendait pas maintenant à ce que la livre passe sous la parité du dollar cette année. Pour eux, les "déficits jumeaux" de la Grande-Bretagne en matière de budget et de balance des paiements exigent encore que l'économie, les taux d'intérêt et la monnaie s'ajustent continuellement pour trouver un équilibre.

Les modèles d'évaluation à long terme ne sont que d'une aide marginale pour juger de l'évolution de la livre, ont-ils déclaré.

"Au cours des précédentes périodes de sous-évaluation de la livre sterling après d'importants chocs structurels liés à l'offre dans l'économie britannique - en 2008 et 2016 - la devise est tombée à environ 20 % en dessous de sa juste valeur à long terme", a déclaré HSBC. "La livre sterling étant actuellement sous-évaluée d'environ 10 %, une nouvelle baisse de 10 % est plausible. Mais il est peu probable qu'un tel excès de bon marché soit durable."

