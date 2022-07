Chronique-La nouvelle normalité économique - vivre avec COVID : McGeever

Par Jamie McGeever

ORLANDO, Floride (Reuters) - Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation la plus élevée depuis des décennies, la croissance économique ralentit, la récession menace et les marchés financiers sont dans un profond marasme.

C'est sur cette toile de fond sombre que les consommateurs, les travailleurs et les entreprises se rendent compte que, malgré des programmes de vaccination mondiaux réussis et des reprises en "V" dans les économies et les marchés, le COVID-19 n'a pas disparu.

Bien sûr, l'inflation la plus élevée depuis 40 ans que connaissent aujourd'hui de nombreux consommateurs découle en grande partie des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de goulots d'étranglement qui sont une conséquence directe des blocages mondiaux imposés pour combattre la vague initiale du COVID-19 en 2020.

L'inflation approche les 10 % dans de nombreux pays et les taux d'intérêt augmentent en conséquence. La banque centrale du Canada a augmenté son taux directeur d'un point de pourcentage complet mercredi, et les traders parient que la Réserve fédérale fera de même dans le courant du mois.

Il y a aussi la perte de production de la récession de 2020 alimentée par la pandémie. En supposant une croissance tendancielle de 2 % avant la pandémie, les économistes de JP Morgan estiment la perte cumulée de la production et des revenus américains au cours des deux dernières années à 1 500 milliards de dollars - soit près de 8 % du PIB annuel - qui, selon eux, sera probablement permanente.

Les pertes équivalentes au Royaume-Uni et dans la zone euro sont encore plus importantes, avec respectivement 9 % et 12 %, selon leurs estimations.

Si l'on laisse de côté la Chine et sa politique idiosyncrasique de zéro COVID, les sous-variants BA.4 et BA.5 hautement transmissibles qui balaient actuellement le monde nous rappellent que le virus lui-même est bien là pour rester.

Vendredi, les autorités du Japon à la Nouvelle-Zélande ont averti les résidents de prendre des précautions pour ralentir l'épidémie et aider à empêcher les systèmes de santé d'être submergés, tandis que la Maison Blanche a publié cette semaine une stratégie à plusieurs volets pour lutter contre les nouvelles variantes.

Les nouvelles vagues ne changeront peut-être pas la donne économique, mais elles constitueront des freins persistants à l'activité. Les cicatrices économiques seront plus longues à guérir et la croissance sera plus lente à se rétablir.

MOBILITÉ EN BAISSE

La gravité de la maladie causée par le virus est grandement diminuée grâce aux vaccins, et les restrictions de voyage, les protocoles de quarantaine et les mandats de masquage ont pour la plupart été abandonnés. Le commerce a rouvert, et les restaurants, les événements sportifs, les hôtels et les aéroports de nombreuses régions sont animés.

Bien qu'il n'y ait aucun appétit pour la lutte et les sacrifices que les lockdowns ont apportés, les perspectives et le comportement des gens ont changé. Les magasins sont ouverts mais les acheteurs ne reviennent pas en masse ; les bureaux sont ouverts mais une grande partie des employés travaillent à domicile ; les trains circulent mais le nombre de passagers est en baisse.

"L'espoir est que nous revenions à une situation quasi normale", a déclaré Karim El Nokali, un stratège en investissement de la société de gestion d'actifs Schroders, en notant que les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les distorsions du marché du travail, la hausse de l'inflation et les changements de comportement sont désormais des caractéristiques économiques permanentes, et non des bugs.

"C'est difficile à quantifier, mais cela continuera à avoir un impact sur l'économie. Sans aucun doute."

GRAPHIQUE : Données de mobilité Google - Schroders

Schroders compile un indice mensuel de "mobilité Google" basé sur les données de géolocalisation de Google et qui retrace les changements d'activité autour de secteurs spécifiques.

Son indice de juillet montre que la mobilité sur le lieu de travail aux États-Unis est inférieure d'environ 25 % au niveau de référence pré-pandémique, qu'il définit comme la période du 3 janvier au 6 février 2020.

L'indice montre que l'activité de détail et de loisirs aux États-Unis est inférieure d'environ 5 % au niveau de référence pré-pandémique, tandis que les données de Google montrent que la mobilité autour des centres de transport public a baissé de plus de 20 %.

JPMorgan a compilé un indice qui suit les vols d'affaires de la banque par rapport au même jour en 2019. Il est volatile, et montre une amélioration constante au cours de l'année dernière. Mais le volume du trafic n'est revenu que récemment et brièvement aux niveaux pré-pandémiques, et pour la plupart, il reste beaucoup plus faible.

GRAPHIQUE : Vols d'affaires JP Morgan

LE MONDE A CHANGÉ

Selon les autorités américaines, les nouvelles variantes représentent désormais 80 % de tous les nouveaux cas de COVID. La plupart d'entre eux sont la sous-variante BA.5 hautement transmissible, ce qui signifie que les infections pourraient monter en flèche dans les semaines à venir.

Les nouveaux cas quotidiens dépassent les 200 000 et la moyenne mobile sur sept jours est suffisamment élevée pour suggérer qu'une quatrième vague du virus est en cours.

Nous avons vu comment le virus affecte le marché du travail. Des millions de personnes ont déjà quitté la population active américaine en prenant une retraite anticipée, en restant à la maison pour des raisons de garde d'enfants ou en optant pour des emplois plus flexibles et à temps partiel qui passent sous le radar officiel.

Le taux de participation à la population active est toujours inférieur de plus d'un point de pourcentage à son niveau d'avant la pandémie, ce qui signifie que le marché de l'emploi est très tendu. Des vagues supplémentaires du virus pourraient retenir davantage de personnes à la maison, ce qui fausserait encore plus la relation entre l'emploi, les salaires et l'inflation.

Matt Orton, de Carillon Tower Advisers, une société de gestion d'actifs, note qu'après avoir traversé les deux dernières années, les gens sont maintenant plus confiants pour prendre leurs propres décisions risque-récompense sur tous les aspects de leur vie par rapport au virus.

Mais les choses ne seront plus jamais les mêmes.

"Psychologiquement, nous l'avons dépassé, mais il y a eu un changement de comportement. Les choses semblent plus normales, mais pas complètement normales. Le monde a changé structurellement", a-t-il déclaré.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).