Chronique - La pénurie de charbon domestique en Inde ajoute aux problèmes de coûts d'importation : Russell

L'Inde a réduit de 11,1 % la quantité de charbon que les centrales électriques nationales peuvent s'attendre à recevoir en juin. Les centrales devraient désormais recevoir 56,2 millions de tonnes, contre une estimation antérieure de 63,3 millions de tonnes.

Le ministère de l'énergie a également appelé à une augmentation des importations pour faire face à la pénurie de l'approvisionnement domestique, selon un document du ministère examiné par Reuters.

Cela signifie que l'Inde va probablement essayer de stimuler davantage les importations, même si les prix de nombreuses qualités de charbon maritime sont encore proches des niveaux records.

Les contrats à terme du charbon thermique australien de référence Newcastle ont clôturé à 408 $ la tonne mercredi, en baisse de 1,9 % par rapport à la clôture précédente, et 7,3 % en dessous du record de 440 $ atteint le 2 mars, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie qui a fait craindre des sanctions sur les exportations russes.

Malgré le récent recul des prix, il convient de noter que les contrats à terme de Newcastle ont augmenté de 141 % depuis la fin de l'année dernière et sont presque quatre fois supérieurs à leurs niveaux de fin mai de l'année dernière.

Les cargaisons physiques de Newcastle continuent également à attirer des prix élevés, GlobalCOAL ayant fixé son prix à 434,33 $ la tonne mercredi.

L'Australie est le deuxième plus grand expéditeur de charbon thermique au monde, derrière l'Indonésie, et est le premier exportateur de charbon à coke, utilisé pour fabriquer de l'acier.

L'Inde achète davantage de charbon à l'Australie depuis que la Chine a imposé une interdiction informelle des importations en provenance d'Australie dans le cadre d'un différend politique permanent avec Canberra.

Cela a entraîné un remaniement du charbon maritime en Asie, la Chine achetant davantage d'Indonésie et de Russie, tandis que l'Inde s'est tournée vers l'Australie et l'Afrique du Sud, quatrième exportateur derrière la Russie, troisième.

L'attaque de Moscou contre l'Ukraine, le 24 février, force un autre réalignement des flux de charbon en Asie, les cargaisons sud-africaines étant tirées vers l'Europe avide d'énergie, ce qui incite l'Inde à acheter davantage en Indonésie.

L'Inde a pu passer avec succès à l'achat de plus de charbon en provenance d'Indonésie, principalement parce que la Chine, le plus grand acheteur mondial de ce combustible polluant, a réduit ses importations au cours des derniers mois en raison de la forte augmentation de la production nationale.

Les importations de charbon de l'Inde sont estimées à 20,05 millions de tonnes en mai par les analystes de matières premières Kpler, ce qui serait le plus élevé depuis les 22,26 millions de mars, qui étaient eux-mêmes les plus élevés depuis avril 2019.

CHANGEMENT D'APPROVISIONNEMENT

Les importations de mai montrent également la rotation des fournisseurs de l'Inde, avec des expéditions en provenance d'Indonésie attendues autour de 11,06 millions de tonnes, contre 8,13 millions en avril.

Les importations en provenance d'Afrique du Sud devraient chuter à 1,19 million de tonnes, contre 1,26 million en avril et 3,14 millions en mars.

Les importations indiennes en provenance d'Australie sont évaluées à 4,30 millions de tonnes, en baisse par rapport aux 4,94 millions d'avril et 5,16 millions de mars.

En examinant de plus près la répartition entre les importations de charbon thermique et de charbon à coke, on constate que l'Australie perd du terrain sur le front du charbon thermique, avec des importations de cette qualité attendues à 895 853 tonnes en mai, contre 1,18 million en avril et 2,60 millions en mai de l'année dernière.

Il n'est peut-être pas surprenant que l'Inde essaie d'acheter plus de charbon thermique à l'Indonésie étant donné l'avantage de prix massif, même une fois que les différences de valeurs énergétiques sont prises en compte.

Le charbon indonésien d'une valeur énergétique de 4 200 kilocalories par kilogramme (kcal/kg) négocié à la Bourse de Singapour a clôturé à 89,50 $ la tonne mercredi.

Il a chuté de 36 % depuis son record de 140 $ la tonne le 3 mars, reflétant une demande chinoise plus faible.

Bien que le charbon de référence de Newcastle soit d'une qualité supérieure de 6 000 kcal/kg, à un prix plus de quatre fois supérieur à celui du charbon indonésien de qualité inférieure, il n'est absolument pas compétitif et maintient probablement sa présence dans les importations indiennes en raison du manque d'alternatives.

Dans l'ensemble, il semble probable que l'Inde cherchera à maximiser ses importations de charbon thermique en provenance d'Indonésie tout en minimisant celles en provenance d'Australie.

Le joker dans le lot est la Russie, qui cherchera de nouveaux clients pour son charbon, de plus en plus rejeté par les acheteurs européens, mais aussi par le Japon et la Corée du Sud.

Jusqu'à présent, rien n'indique que les importations de l'Inde augmentent de façon spectaculaire, les arrivées de Russie étant estimées par Kpler à 411 439 tonnes en mai, soit une modeste augmentation par rapport aux 344 708 d'avril et aux 357 972 de mars.