Chronique-La prime de risque obligataire insaisissable rate son rappel : Mike Dolan

La disparition de ce que l'on appelle la "prime de terme" des obligations du Trésor américain à 10 ans au cours des 5 dernières années a laissé perplexes les analystes et les décideurs politiques et a été imputée à divers titres à des attentes d'inflation modérées ou à des distorsions liées à l'achat d'obligations par les banques centrales.

Et pourtant, il a rarement, voire jamais, été aussi difficile d'envisager la décennie à venir - du moins en termes d'inflation, de taux d'intérêt ou même d'assouplissement ou de resserrement quantitatif.

L'inflation atteint son plus haut niveau en 40 ans après que la pandémie ait provoqué des fluctuations sauvages de l'activité économique et des goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement, puis ait été aggravée par une flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine qui pourrait redessiner la carte géopolitique.

La Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales s'efforcent de normaliser des politiques monétaires super faciles pour faire face à la situation - ne sachant pas vraiment s'il faut se concentrer sur la maîtrise de l'emballement des prix ou s'attaquer à ce que le chef de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a décrit cette semaine comme un "choc historique" pour les revenus réels des ménages.

Les rendements obligataires ont bondi, comme ils l'avaient fait au premier trimestre de l'année dernière. Mais cette fois, les fonds obligataires ont subi l'un de leurs pires trimestres en plus de 20 ans et certaines mesures de la volatilité des prix du Trésor sont à leur plus haut niveau depuis le krach bancaire de 2008.

Mais les estimations les plus suivies des primes à terme intégrées aux marchés obligataires restent profondément négatives. Et cela compte beaucoup pour toute une série de signaux critiques du marché obligataire, notamment l'inversion en cours de la courbe du Trésor américain entre les rendements à court et à long terme qui a présagé des récessions dans le passé.

"La prime de terme à 10 ans a à peine bougé même lorsque l'inflation a atteint 8 %, ce qui suggère que les rendements à long terme sont probablement encore plafonnés par le bilan record de la Fed", a déclaré Sonal Desai, responsable des titres à revenu fixe de Franklin Templeton. "Ou peut-être que les investisseurs pensent que la Fed va cligner des yeux et assouplir à nouveau sa politique une fois que les prix des actifs auront entamé une correction significative."

"Dans un cas comme dans l'autre, je pense que les marchés sous-estiment encore l'ampleur du resserrement de la politique monétaire à venir", a déclaré Desai, ajoutant que les attentes de plus de 2 points de pourcentage de hausses de la Fed cette année laissent probablement encore les taux directeurs réels profondément négatifs d'ici décembre, même si l'inflation ralentit à 5 %.

Graphique : La "prime de terme" américaine reste négative-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrjbqamve/One.PNG

Graphique : Contraste de la Fed entre la courbe de rendement et le spread à terme à court terme-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbvgnmlxwpq/Two.PNG

UNE BOSSE DANS LA NUIT

Alors, quel est le problème avec la prime de terme ?

En fait, la prime de terme du Trésor est censée mesurer le rendement supplémentaire exigé par les investisseurs pour l'achat et la conservation d'une obligation à 10 ans jusqu'à l'échéance, par opposition à l'achat d'une obligation à un an et à sa reconduction pendant 10 ans avec un nouveau coupon.

En théorie, elle couvre toutes les choses qui pourraient se produire dans la nuit au cours de la prochaine décennie - y compris la possibilité de risque de crédit ou même de risque politique - mais elle reflète surtout l'incertitude quant aux futurs taux de la Fed et aux attentes en matière d'inflation.

À zéro, on pourrait supposer que les investisseurs sont indifférents au fait de détenir l'obligation à 10 ans aujourd'hui plutôt que de rouler 10 obligations à un an.

Mais la mesure de la prime de terme à 10 ans de la Fed de New York reste profondément négative à hauteur de -32 points de base - suggérant ostensiblement que les investisseurs préfèrent en fait détenir l'actif de plus longue durée.

Bien que la prime soit redevenue positive au premier semestre de l'année dernière, elle est restée coincée autour de zéro ou en dessous depuis 2017 - curieusement face à la dernière tentative de la Fed de déboucler son bilan.

Et l'érosion persistante et déroutante de la prime de terme à zéro et en dessous la ramène aux années 1960, et non aux années 1970 tant vantées et ravagées par l'inflation, dans lesquelles tout le monde semble penser que nous sommes de retour.

Cela a beaucoup d'importance maintenant que le débat sur l'inversion de la courbe de rendement 2-10 s'intensifie et que beaucoup soutiennent que le signal envoyé par cette inversion est moins clair sur une récession à venir car il est déformé par la disparition de la prime de terme.

En l'absence de prime de terme, la courbe de rendement à long terme n'est que le reflet des attentes de taux directeurs à long terme qui connaîtront inévitablement un certain recul si la Fed parvient à maîtriser l'inflation au cours des deux prochaines années.

Les économistes du Conseil de la Fed, Eric Engstrom et Steven Sharpe, ont également rejeté, à la fin de la semaine dernière, l'obsession du marché concernant une inversion des rendements de 2 à 10 ans, signe de récession.

Dans un blog intitulé "(Don't Fear) The Yield Curve" (N'ayez pas peur de la courbe de rendement), ils ont déclaré que les écarts de taux à court terme jusqu'à 18 mois étaient beaucoup plus informatifs sur la probabilité d'une récession imminente, tout aussi précis dans le temps et - de manière significative - allant dans la direction opposée actuellement.

La principale raison pour laquelle ils ont repoussé les 2 à 10 ans était qu'ils contenaient toute une série d'informations sur le monde au-delà de deux ans qui sont tout simplement moins fiables en tant que signal économique et "bousculées par d'autres facteurs importants tels que les primes de risque sur les obligations à long terme".

Mais qu'est-ce qui pourrait faire revenir la prime de terme ?

On peut supposer que la réduction du bilan de la Fed, ou le resserrement quantitatif (QT), serait un candidat de choix si ses achats d'obligations à long terme ont effectivement faussé les primes de risque.

Mais la dernière tentative de QT de la Fed en 2017-19 n'a pas eu cet effet et Morgan Stanley pense qu'il faudra encore un certain temps avant que le simple fait de laisser les obligations à court terme de son bilan rouler et arriver à échéance soit remplacé par des ventes pures et simples d'obligations à plus long terme.

"Le QT n'est pas l'opposé du QE ; les ventes d'actifs le sont".

Bien sûr, peut-être que le monde n'a tout simplement pas tant changé que cela - en termes de démographie vieillissante, d'excès d'épargne et de demande de fonds de pension, de chute de la croissance potentielle et de taux d'intérêt réels négatifs. Une fois que la tempête actuelle sera passée, les investisseurs semblent penser que cela dominera à nouveau.

Graphique : Bilan et échéances de la Fed - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgvdwqobapo/Three.PNG

L'auteur est rédacteur en chef pour les finances et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes