Chronique-La récession pourrait donner un coup de fouet aux marchés : Mike Dolan

La plupart des perspectives pour 2023 prévoient une année de contraction de l'activité à un moment donné, une désinflation et un pic des taux d'intérêt. Le résultat en matière d'investissement est un penchant pour les obligations, un repli sur le dollar surévalué et une année volatile pour les actions qui auront du mal à dépasser les niveaux actuels en 12 mois.

Les prix de l'énergie, l'Ukraine et la réouverture de la Chine restent les plus grandes cartes sauvages. Bien qu'avec des liquidités à leur plus haut niveau depuis plus d'une décennie, la tendance actuelle à pousser un peu plus haut tous les actifs battus de l'année pourrait perdurer jusqu'au début de l'année prochaine.

Jusqu'ici, tout est simple.

Mais ni les chiffres économiques concrets qui arrivent, ni de nombreux responsables politiques n'ont encore totalement adhéré à l'idée de récession.

Les investisseurs s'interrogent donc sur la possibilité d'un "atterrissage en douceur", qui permettrait de faire baisser l'inflation sans provoquer de crise majeure, ou d'une politique de terre brûlée prolongée par les banques centrales si la croissance persistante maintient les prix élevés.

Les enquêtes auprès des entreprises et les inversions historiquement prémonitoires de la courbe des taux sur les marchés obligataires suggèrent que la contraction est désormais la meilleure hypothèse - même au niveau mondial où une croissance inférieure à 2% de l'économie mondiale équivaut à une récession.

De nombreux économistes supposent désormais que les économies de la zone euro et de la Grande-Bretagne - les plus touchées par le choc énergétique lié à l'Ukraine et par la compression du coût de la vie - sont déjà en proie à la récession.

Pourtant, les révisions à la hausse de la production américaine du troisième trimestre de cette semaine, la persistance de marchés du travail tendus dans ce pays et l'hypothèse inébranlable d'un boom chinois après la réouverture de la nouvelle année suite aux strictes fermetures du COVID disent le contraire.

Mis à part le Japon et les indices des marchés émergents, les surprises économiques pour les principales économies restent globalement positives - ce qui suggère une morosité excessive dans le monde des prévisions, du moins.

Et il est frappant de voir combien de décideurs politiques pensent encore que la récession sera évitée.

GRAPHIQUE - Courbes de rendement mondiales https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znpnbegompl/One.PNG

GRAPHIQUE-Surprises économiques mondiales https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwyeozovw/Two.PNG

CRASH ET NETTOYAGE

S'exprimant lors de la conférence Reuters Next jeudi, la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que les chances d'un ralentissement de la croissance mondiale à moins de 2 % augmentaient effectivement - mais elle n'estime toujours qu'une chance sur quatre que cela se produise réellement.

Et le FMI est loin d'être seul.

Mercredi, le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a insisté sur le fait qu'un atterrissage "doux ou softtish" des États-Unis restait possible, avec une détente de l'inflation sans hausse spectaculaire du chômage.

Dans des commentaires qui ont soulevé les marchés mondiaux - ce qui est en soi un assouplissement indirect des conditions financières soutenant l'économie - le président a déclaré que la Fed ne voulait pas "trop serrer" juste pour "écraser l'économie et faire le ménage par la suite".

L'aile plus faucon de Powell à la Fed est également sceptique quant au récit d'une récession. Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré lundi que la récession n'était pas inévitable et a soupçonné que la désinflation attendue était plutôt responsable de l'inversion de la courbe des taux.

La directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, parle toujours d'un affaiblissement de la croissance de la zone euro l'année prochaine - mais pas d'une contraction.

Et son aile faucon pense également que les craintes de récession sont exagérées.

"Si vous regardez l'Allemagne, où en fait l'économie se porte mieux que ce que l'on craignait, ce n'est pas une fatalité que nous ayons une récession", a déclaré lundi à Paris le chef de la Banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, insistant sur le fait qu'une croissance plus faible ne signifiait pas un ralentissement.

De nombreuses grandes sociétés d'investissement, telles que BlackRock, ont tendance à ne pas être d'accord.

Mais tous ne pensent pas qu'un atterrissage en douceur est hors de question.

Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman Sachs, fait partie des optimistes.

"Une période prolongée de croissance inférieure au potentiel peut progressivement inverser la surchauffe du marché du travail et faire baisser la croissance des salaires et, en fin de compte, l'inflation, offrant ainsi une voie possible, bien que difficile, vers un atterrissage en douceur", a déclaré M. Hatzius à la fin du mois dernier.

Tout cela remet en question le consensus croissant. Et on pourrait penser qu'éviter la récession devrait réjouir le marché.

Mais pour le positionnement du marché, il y a une différence énorme entre un "atterrissage en douceur" - cocher toutes les cases de la désinflation et des taux maximums tout en évitant une implosion des bénéfices des entreprises - et une croissance persistante qui soutient l'inflation et oblige simplement les banques centrales à appuyer plus fort sur les freins pendant des années.

Bruce Kasman, de JP Morgan, a déclaré que sa "base de référence" est l'effet retardé du resserrement de la Fed qui finit par entraîner l'économie américaine dans une récession à la fin de l'année prochaine. Mais il a également déclaré que c'était une "erreur d'exclure un scénario d'atterrissage en douceur".

Cependant, il a attribué une probabilité de 28 % à un troisième scénario. Dans ce cas, la croissance persiste l'année prochaine et est soutenue par les banques centrales qui suspendent les hausses de taux au premier trimestre, mais l'inflation ne revient pas dans sa zone de confort.

Dans ce cas, a conclu M. Kasman : "Avec une inflation élevée qui s'installe, les taux directeurs devront (alors) augmenter sensiblement plus et une récession mondiale s'installe en 2024."

Cela pourrait bien être le scénario cauchemardesque de 2023 pour les marchés.

GRAPHIQUE-Pic d'inflation ? https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrljadgve/Five.PNG

GRAPHIQUE-Conditions financières américaines https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpobmdexvd/Three.PNG

GRAPHIQUE-L'épargne pandémique s'évapore https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akveqzlrkvr/Four.PNG

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.