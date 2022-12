Chronique - La réouverture de la Chine et la courbe en J de la consommation de pétrole : Kemp

Mais d'abord, le pays devra endurer une vague massive de sortie d'infection perturbant l'activité économique et les voyages, déprimant la consommation de pétrole à court terme.

La sortie des lockdowns aura probablement un effet de courbe en J, faisant baisser la consommation de pétrole et les prix au premier trimestre de 2023, mais augmentant les deux plus tard dans l'année.

Depuis le premier trimestre de 2020, les lockdowns et quarantaines stricts ont eu un impact négatif massif sur les voyages de passagers à l'intérieur de la Chine ainsi qu'avec des destinations à l'extérieur du pays.

Le nombre de passagers transportés sur tous les modes de transport au cours des 10 premiers mois de 2022 a diminué de 67 % par rapport à la même période en 2019.

Il y a eu des réductions massives de passagers transportés par route (-82%), par air (-63%) et par rail (-52%) par rapport à avant la pandémie.

La demande de transport a connu des réductions similaires lorsqu'elle est mesurée par la distance totale parcourue (passagers-kilomètres).

Toutefois, avec l'assouplissement des restrictions de déplacement, la demande de transport finira par rebondir avec la reprise d'une grande partie de ces voyages d'affaires et de loisirs.

Livre de cartes : Transport de passagers en Chine

UNE DEMANDE DE PÉTROLE ÉTOUFFÉE

Les raffineries chinoises ont traité environ 13,4 millions de barils par jour (b/j) de brut au cours des 10 premiers mois de 2022, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS).

Mais le traitement du brut a diminué de près de -1,8 million de b/j par rapport à une projection de la tendance quinquennale pré-pandémique pour 2015-2019.

Il s'agit d'une mesure approximative de la consommation perdue à cause de l'épidémie et des fermetures, dont une partie sera rétablie lorsque l'économie redémarrera.

L'aviation de passagers étant de loin le mode de transport le plus gourmand en carburant, la reprise des vols devrait avoir un impact particulièrement important.

Les raffineries chinoises ont produit environ 0,6 million de b/j de carburéacteur et autre kérosène au cours des dix premiers mois de 2022, contre 1,1 million de b/j en 2019.

La reprise des vols pourrait augmenter la consommation de carburant de 0,5 million b/j, voire de 0,6 million b/j si l'aviation retrouve sa tendance pré-pandémique.

La reprise des déplacements intra-urbains et longue distance par autoroute et par train stimulerait également la consommation de pétrole, tout comme une reprise des secteurs déprimés de la fabrication et de la construction.

La consommation totale de la Chine devrait augmenter de 1,0 million de b/j ou plus d'ici la fin de 2023, à mesure que les restrictions sur les voyages se dissipent et que le secteur manufacturier se redresse.

ENDURER LA VAGUE DE SORTIE

Mais d'abord, la Chine est susceptible de subir une vague de sortie massive d'infections, qui freinera les voyages et autres activités commerciales, car les ménages minimisent volontairement les contacts sociaux et les éventuelles expositions au virus.

Si la vague de sortie n'est absolument pas contrôlée, elle risque de traverser rapidement la population en 2 à 4 mois, submergeant les services de santé et perturbant gravement l'activité et la consommation de carburant en janvier et février.

Si le gouvernement choisit de conserver certains contrôles pour ralentir la vague et modérer le pic, la vague pourrait s'étaler sur 3 à 6 mois, avec moins de perturbations mais en se prolongeant jusqu'en avril ou mai.

L'effondrement récent des prix du pétrole et le passage d'une situation de backwardation à une situation de contango sur les marchés à terme sont cohérents avec une courbe en J de faible consommation pendant une vague de sortie suivie d'un fort rebond plus tard en 2023.

UN AUTRE CHOC D'INFLATION

Les stocks mondiaux de pétrole sont déjà faibles et il n'y a pas assez de capacité de production de brut de réserve pour satisfaire une consommation supplémentaire de 1 million de b/j ou plus de la part de la Chine d'ici la fin de 2023.

L'offre de brut reste contrainte par les limites de production de l'OPEP+, les sanctions consécutives à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le manque de croissance du schiste américain.

Les blocages et le ralentissement de la fabrication en Chine ont enlevé une certaine pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales pour le pétrole et d'autres matières premières au cours de la seconde moitié de 2022.

Mais une fois que la vague de sortie sera passée, la reprise de la croissance de la Chine renouvellera la pression sur les chaînes d'approvisionnement en pétrole et autres.

À moins d'une récession mondiale, la réouverture de la Chine est susceptible de provoquer un resserrement des marchés du pétrole et des autres énergies et de renouveler la pression à la hausse sur les prix plus tard en 2023.

La réouverture de la Chine pourrait assurer la persistance de l'inflation mondiale - juste au moment où les banques centrales d'Amérique du Nord et d'Europe espèrent qu'elle reviendra sous contrôle.

La réouverture nécessitera donc que les banques centrales maintiennent les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de mou dans les chaînes d'approvisionnement pour répondre à la demande supplémentaire de la Chine.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes