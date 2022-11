Chronique-La tempête du logement laisse le Royaume-Uni exposé et biaise la politique : Mike Dolan

Et un tremblement de terre de l'immobilier résidentiel nuirait bien davantage à de nombreuses économies, amplifiant les ruines du marché obligataire des 12 derniers mois si l'inflation ne peut être contenue assez rapidement pour permettre aux banques centrales de cesser leur resserrement en 2023.

L'activité globale du logement - la construction, les ventes et la demande connexe de biens et de services qui va de pair avec la rotation des logements - contribue à hauteur d'environ 16 à 18 % du produit intérieur brut annuel aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Cela représente bien plus de 4 000 milliards de dollars pour les premiers et un demi-billion pour le Royaume-Uni.

Avec des taux hypothécaires fixes américains à long terme supérieurs à 7 % pour la première fois en 20 ans, et plus du double des taux de janvier, les ventes et les mises en chantier de logements aux États-Unis ressentent déjà la chaleur.

Et comme l'immobilier a profité du marché haussier des obligations, de la faible inflation et des taux d'intérêt pendant la majeure partie de ces décennies - à l'exception du krach des prêts hypothécaires à risque de 2007-2008 - tout risque de changement de paradigme dans ce tableau global est une méga préoccupation.

Il y a vingt ans, après que l'effondrement des dot.com et le krach boursier ont conduit à une récession mondiale étonnamment légère, le magazine The Economist a fait la une avec un article intitulé "Les maisons qui ont sauvé le monde" - concluant que la baisse des taux hypothécaires, le refinancement et le retrait de la valeur nette des maisons avaient compensé le coup porté à la demande des entreprises.

Mais il est beaucoup moins probable qu'il vienne à la rescousse après l'effondrement des marchés boursiers de cette année, ne serait-ce que parce que les taux d'intérêt vont encore augmenter jusqu'en 2023 et que beaucoup s'inquiètent désormais d'une détresse et d'une délinquance potentielles dans le secteur l'année prochaine.

Quelque 10 % des gestionnaires de fonds mondiaux interrogés par Bank of America ce mois-ci pensent que l'immobilier dans les économies développées est la source la plus probable d'un autre événement de crédit systémique à l'avenir.

Et la Grande-Bretagne, dont même la Banque d'Angleterre suppose qu'elle est déjà entrée en récession, est particulièrement vulnérable.

L'exposition excessive des propriétaires britanniques aux prêts hypothécaires à taux variable et leur plus grande vulnérabilité à la hausse du chômage font du marché britannique une aberration potentielle dans le contexte de la hausse des taux de la Banque d'Angleterre et de la compression budgétaire attendue cette semaine.

En effet, nombreux sont ceux qui pensent que l'ampleur du revirement fiscal spectaculaire du ministre des finances Jeremy Hunt, qui s'est éloigné du budget bâclé de septembre, a précisément pour but d'éviter le type de choc brutal des taux de la BoE sur le marché immobilier qui avait menacé initialement.

Le groupe de réflexion britannique, le National Institute of Economic and Social Research, estime que quelque 2,5 millions de ménages britanniques ayant des prêts hypothécaires à taux variable - soit environ 10 % du total - seraient durement touchés par de nouvelles hausses des taux de la BoE l'année prochaine, poussant les coûts hypothécaires d'environ 30 000 personnes au-delà de leurs revenus mensuels si les taux atteignaient 5 %.

Cela explique en partie pourquoi, même si les marchés monétaires voient toujours les taux de la BoE atteindre un sommet de 4,5 %, contre 3 % actuellement, les banques de compensation Barclays et HSBC prévoient que le taux final de la banque centrale sera respectivement de 3,5 % et 3,75 %.

PAS DE SAUVEUR DU LOGEMENT

L'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, et son équipe estiment que la menace d'un événement de crédit majeur sur les marchés immobiliers développés est peut-être exagérée, car de nombreux détenteurs d'hypothèques bénéficient toujours de contrats fixes à long terme et les fonds propres sont importants.

Mais ils affirment que la Grande-Bretagne se distingue néanmoins.

"Nous voyons un risque relativement plus important d'une hausse significative des taux de défaillance des prêts hypothécaires au Royaume-Uni", a déclaré Goldman ce mois-ci. "Cela reflète la durée plus courte des prêts hypothécaires britanniques, nos perspectives économiques plus négatives et la plus grande sensibilité des taux de défaillance aux ralentissements."

Alors que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont des taux hypothécaires variables plus élevés, les détenteurs de prêts hypothécaires britanniques sont également plus vulnérables à la hausse du chômage.

Goldman estime qu'une hausse d'un point de pourcentage du chômage tend à augmenter les taux de défaillance des prêts hypothécaires de plus de 20 points de base après un an en Grande-Bretagne - soit deux fois plus que l'impact de 10 points de base d'un scénario similaire aux États-Unis.

Tout cela est de mauvais augure pour les prix des logements au Royaume-Uni - bien que les prévisions soient encore loin d'être apocalyptiques.

L'agence immobilière britannique Knight Frank s'attend à ce que les prix des logements à l'échelle nationale baissent de 5 % l'année prochaine et à nouveau en 2024, soit une baisse cumulée de près de 10 %, mais qui ne ramène les prix moyens qu'au niveau où ils étaient au milieu de l'année 2021. À plus long terme, la stagnation devrait persister, avec un gain cumulé de seulement 1,5 % au cours des cinq années précédant 2026 et des prix londoniens pratiquement stables sur toute cette période.

L'économiste du NIESR, Urvish Patel, est d'accord avec l'idée générale, prévoyant une baisse des prix des logements au cours des deux prochaines années, mais ajoutant que "les craintes d'un effondrement des prix des logements et du marché immobilier en raison de la hausse des taux hypothécaires ont peu de chances de se vérifier".

Les facteurs compensatoires sont qu'une majorité d'entre eux seront à taux fixe, que l'offre reste serrée et que les droits de timbre doivent être à nouveau réduits, a-t-il dit.

Mais il a souligné la recherche de la Banque d'Angleterre de 2019 qui a étudié plus de 30 ans de données et a montré qu'une augmentation soutenue de 1% des rendements des obligations d'État britanniques indexées pourrait finalement entraîner une baisse des prix réels des maisons d'un peu moins de 20%.

De façon peut-être inquiétante, les rendements des gilts indexés à 10 et 30 ans étaient à l'épicentre du choc budgétaire de septembre. Et bien qu'ils aient reculé par rapport à ces pics depuis, en partie grâce à l'intervention de la BoE, ils sont toujours supérieurs de 2 à 3 points de pourcentage à ce qu'ils étaient à la même époque l'année dernière.

- Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.