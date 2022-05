Chronique - Le consensus effrayant des banques centrales stimule le dollar et le stress du marché : McGeever

Un dollar turbulent, qui souvent reflète et alimente à la fois le stress des marchés financiers, risque de créer un cercle vicieux, car la ruée vers les dollars s'intensifie, resserre les conditions financières mondiales et augmente la volatilité.

La flambée du dollar à son plus haut niveau en 20 ans reflète non seulement l'agressivité avec laquelle les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt, mais aussi la fragmentation du paysage mondial des banques centrales.

Alors que l'autorité monétaire américaine semble prête pour le cycle de resserrement le plus agressif depuis 1994, tant en termes d'ampleur que de vitesse, d'autres sont à différents stades de la bataille contre l'inflation, et avec différents degrés d'appétit pour le combat.

La trajectoire prévue par la Fed contraste fortement avec celle de ses trois principaux homologues. Les banques centrales du Japon et de la Chine continuent d'assouplir leur politique et la Banque centrale européenne aura du mal avec ses plans de resserrement dans un contexte de craintes de récession dues à un choc énergétique lié à l'Ukraine.

Quelle que soit la voie suivie par les principales banques centrales, l'explosion de l'inflation mondiale et la réponse fragmentée des politiques ont mis le feu aux poudres sur les marchés mondiaux - la volatilité implicite des bons du Trésor américain est la plus élevée depuis 2009 et les conditions financières mondiales sont également les plus strictes depuis 13 ans.

Comme le disent les analystes de Bank of America, deux années d'assouplissement quantitatif alimenté par une pandémie, d'une valeur d'environ 11 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, se terminent et l'"ancre de volatilité" des marchés a été supprimée, menaçant les mouvements désordonnés sur les marchés des taux et des devises que les responsables politiques cherchent désespérément à éviter.

"Les paniques sur les marchés (sont) souvent associées à des objectifs politiques divergents des banques centrales", a écrit BofA vendredi.

UNE DETTE DE 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

Le Dollar Index, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six grandes devises, est le plus élevé depuis 2002. Bien qu'il ait augmenté rapidement cette année et qu'il soit peut-être en train de faire une pause pour prendre des bénéfices, de nombreux analystes estiment qu'il peut encore s'apprécier davantage.

Un dollar plus fort rend le service de la dette libellée en dollars plus coûteux pour les emprunteurs étrangers. Selon les estimations de l'Institute of International Finance, plus de 1 000 milliards de dollars de dettes en dollars détenues par les économies émergentes arriveront à échéance d'ici la fin de l'année prochaine.

La hausse du dollar et des coûts d'emprunt américains a frappé les marchés financiers mondiaux - le S&P 500 vient de connaître sa pire performance de janvier-avril depuis les années 1930, tandis que la volatilité du marché obligataire américain et l'indice des conditions financières mondiales de Goldman Sachs sont les plus élevés depuis 2009.

Le problème supplémentaire auquel sont confrontés les décideurs est essentiellement l'irrationalité et le comportement grégaire des marchés financiers. Dès que les cambistes sentent une faiblesse ou une fracture, ils vont chercher la jugulaire, et les dépassements du marché peuvent exacerber les problèmes économiques sous-jacents.

Dans un discours prononcé le 17 mars, Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a fait allusion au danger de laisser les divergences entre les politiques se creuser de manière excessive.

"Une fonction de réaction qui diffère sensiblement de celle des autres banques centrales confrontées à une période prolongée d'inflation supérieure à l'objectif risque d'amplifier le choc des prix de l'énergie en pesant sur le taux de change, ajoutant ainsi à la charge qui pèse sur le revenu réel des ménages", a-t-elle averti.

Chris Marsh, conseiller principal d'Exante Data et ancien économiste au Fonds monétaire international, estime que la grande divergence ne peut se poursuivre qu'un certain temps avant que les autres banques centrales ne soient obligées de suivre la Fed.

"Si la BCE et les autres ne suivent pas, elles finissent par importer l'inflation. Et l'inflation est déjà très élevée. Donc ne pas suivre la Fed sera très difficile pour eux", a déclaré Marsh.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)